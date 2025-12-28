Cầu mây Việt Nam 'tự tin phát triển, khẳng định vị thế'

TPO - Ngày 28/12 tại Hà Nội, Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam nhiệm kỳ IV (2025 – 2030), thống nhất phương châm hành động trong giai đoạn mới: Tự tin Phát triển - Khẳng định vị thế.

Tại Đại hội, Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam đánh giá nhiệm kỳ III (2025 – 2030) là một giai đoạn đầy thử thách, tuy nhiên Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã nỗ lực giữ vững phong trào, duy trì hoạt động chuyên môn và không ngừng vươn lên, để rồi tạo nên những thành tích nổi bật.

Đội tuyển cầu mây quốc gia đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại các Giải vô địch thế giới các năm 2022, 2023 và 2025, giành 3 huy chương tại ASIAD 19, bao gồm 1 huy chương Vàng. Mới đây tại SEA Games 33, đội tuyển cầu mây nam đã viết nên trang sử mới cho thể thao nước nhà khi xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung 4 người. Hai kỳ SEA Games trước đó, đội tuyển cầu mây cũng đoạt 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

"Những thành tích ấy không chỉ là kết quả của khổ luyện và tài năng, mà còn là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam", ông Lê Hồng Tịnh – Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam khẳng định.

Trong sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn cầu mây nhiệm kỳ IV (Giai đoạn 2025 – 2030) với Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Hiều cùng các Phó chủ tịch gồm ông Vũ Hoài Nam, ông Nguyễn Ngọc Tú, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Văn Thắng và ông Lê Thanh Sơn.

Nêu cao khẩu hiệu “ Tự tin Phát triển - Khẳng định vị thế”, Ban chấp hành mới có nhiệm vụ tiếp tục phát triển phong trào tập luyện môn Cầu mây trên toàn quốc, kiến nghị phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa cầu mây vào phát triển trong trường học.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng bộ môn Cầu mây, Cục Thể dục thể thao lựa chọn các vận động viên xuất sắc có triển vọng để đầu tư trọng điểm đạt thành tích cao, giữ vững vị thế là một trong những quốc gia mạnh của Châu Á và phấn đấu giành huy chương vàng tại SEA Games và ASIAD. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao trình độ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên; xây dựng và thực hiện tốt việc tìm kiếm, vận động tài trợ thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển của Liên đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh – Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá cao thành tích đã đạt được của cầu mây Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, tin tưởng Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục phát huy, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào hơn nữa; bên cạnh yêu cầu đổi mới tư duy, tránh hình thức, để nâng cao hơn nữa chất lượng của Cầu mây Việt Nam.