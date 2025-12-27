Nhận định Senegal vs CH Congo, 22h00 ngày 27/12: Chờ ngôi sao lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá Senegal vs CH Congo, bảng D CAN Cup 2025 lúc 22h00 ngày 27/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với hai đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng. Vì sở hữu một vài cá nhân xuất sắc, Senegal có cơ hội lớn hơn để giành chiến thắng cuối cùng.

Nhận định trước trận đấu Senegal vs CH Congo

Nhà vô địch năm 2021 Senegal đã khởi đầu CAN Cup 2025 đầy ấn tượng với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Botswana trong trận mở màn bảng D. Đó là màn trình diễn mà đàn “Sư tử Teranga” phô trương sức mạnh tấn công khi tung ra 17 cú sút trúng đích, tạo nên 9 cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên các cầu thủ Senegal đã không tận dụng tối đa để tạo nên cơn mưa bàn thắng. Trong khi Nicolas Jackson lập cú đúp và Cherif Ndiaye cũng hiện tên trên bảng tỷ số, Sadio Mane lại không thể chọc thủng lưới đối phương dù sở hữu tới 6 cú sút trúng đích.

Đối đầu với CH Congo, Senegal sẽ không có nhiều cơ hội để phung phí như vậy. “Những chú báo” từng hai lần vô địch châu Phi vào năm 1968 và 1974, tuy không lên ngôi trong nhiều thập kỷ trở lại đây nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm. Chiến thắng 1-0 trước Benin ở trận ra quân cho thấy CH Congo được tổ chức tốt, chơi kỷ luật và rất giỏi phản công.

Với tính chất quan trọng của trận đấu này, khi đội chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé vào vòng knock-out, CH Congo đương nhiên sẽ giăng ra một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ, thách thức các chân sút Senegal và chờ đợi cơ hội phản đòn. Không ngạc nhiên nếu trận đấu sẽ khan hiếm bàn thắng. Nó có thể đến từ một khoảnh khắc chói sáng của Mane, Jackson hoặc Ismaila Sarr.

Phong độ, lịch sử đối đầu Senegal vs CH Congo

Senegal đang có phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng và chỉ 1 thất bại trong 6 trận gần đây, ghi được 23 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Trận thua duy nhất là trước Brazil trong trận giao hữu hồi tháng 11. CH Congo cũng có thành tích gần tương tự, khi thắng và hòa 1 ở 6 trận đã qua. Chỉ khác là họ ghi được 7 bàn với 1 lần thủng lưới.

Trong lịch sử, Senegal đã 9 lần đối đầu với CH Congo. “Sư tử Teranga” thắng 6 và hòa 2, trong khi trận thua duy nhất là khi hai đội gặp nhau đầu tiên tại AFCON 1968. Còn ở cuộc chạm trán gần nhất, hai đội gặp nhau ở vòng loại World Cup và Senegal ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Thông tin lực lượng Senegal vs CH Congo

Senegal chào đón sự trở lại của hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf sau khi cầu thủ 20 tuổi này hoàn thành án treo giò 1 trận từ vòng loại. Như vậy, ngoài trường hợp tiền vệ cánh Assane Diao bị loại từ trước giải vì chấn thương, họ đang có lực lượng mạnh nhất.

Bên phía CH Congo cũng tương tự, khi tập hợp nhiều cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh như Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Wan-Bissaka và Axel Tuanzebe.

Đội hình dự kiến Senegal vs CH Congo Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye; Mane, I. Sarr, Jackson CH Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Bongonda, Mbuku, Bakambu

Dự đoán tỷ số Senegal 1-0 CH Congo