Nhận định Chelsea vs Aston Villa, 00h30 ngày 28/12: Đại chiến nhóm đầu

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tâm điểm của vòng 18 sẽ diễn ra tại London giữa Chelsea và Aston Villa. Hai đội đang cạnh tranh nhau ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

chelsea-vs-avfc-2531.jpg

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs Aston Villa

Chelsea đang đứng thứ 4 và Aston Villa xếp trên họ đúng 1 bậc với vị trí thứ 3. Nhưng khoảng cách giữa họ khá lớn: 7 điểm. Chelsea gần đây đang trải qua một giai đoạn khó khăn: đội bóng thành London không thắng trong 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 3 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Trong giai đoạn đó, The Blues đã tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5. Sau đó, họ đã đứng dậy bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước khi hòa Newcastle 2-2.

Trận hòa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh dù sao vẫn mang tới những tín hiệu tích cực. Chelsea đã bị dẫn trước 0-2 ngay hiệp 1. Trong hiệp 2, đội bóng thành London đã vùng lên và gỡ hòa 2-2. Ở hiệp 2, The Blues thậm chí còn nhỉnh hơn về thống kê (53% kiểm soát bóng so với 47% và 13 so với 11 về số cú sút).

Trận đấu hôm nay, Chelsea sẽ phải tận dụng những tín hiệu tích cực đó để chí ít giành 1 điểm trước Aston Villa, đội mà họ đang lép vế trong thời gian qua. 7 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Chelsea chỉ thắng 2 nhưng thua tới 4.

doi-hinh-chelsea-vs-aston-villa.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Aston Villa

Bên kia chiến tuyến, Aston Villa đang thiết lập chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, họ duy trì phong độ hoàn hảo trong 7 vòng đấu. Đây là một kết quả đáng kinh ngạc nếu xét đến việc sau 5 trận đầu tiên, Aston Villa nằm trong khu vực xuống hạng, thậm chí chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Aston Villa đang đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm nhưng Aston Villa đang trở thành đội bóng thăng hoa nhất Ngoại hạng Anh nói riêng và 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nói chung. Vì không đội nào toàn thắng cả 10 trận vừa qua như họ.

Vòng đấu thứ 17 của Ngoại hạng Anh, Aston Villa tiếp đón Man United. Đội bóng của Unai Emery đã thi đấu theo phong cách đặc trưng của HLV người Tây Ban Nha: họ để đối thủ giữ quyền kiểm soát bóng tới 57% và ít uy hiếp khung thành nhiều hơn.

Tuy nhiên, những pha phản công của Villa nguy hiểm hơn rõ rệt. 2 tình huống tỏa sáng của Morgan Rogers giúp họ lật ngược thế trận và giành chiến thắng 2-1. Chắc chắn Chelsea sẽ phải cẩn trọng trước cạm bẫy mà Aston Villa sẽ giăng ra vào đêm nay.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Aston Villa

Đội hình Chelsea không bị ảnh hưởng bởi Cúp bóng đá châu Phi. Họ vẫn vắng những gương mặt cũ gồm Dario Essugo, Levi Colwill và Romeo Lavia. Nhìn chung, số cầu thủ này không ảnh hưởng đến hệ thống vận hành của Chelsea, chưa kể đêm nay Liam Delap và Estevao sẽ trở lại sau khi bình phục chấn thương.

Không giống như Chelsea, Aston Villa đã mất 1 cầu thủ tham dự AFCON là Evann Guessand. Ngoài ra, Tyrone Mings, Ross Barkley và Harvey Elliott vẫn đang phải ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Aston Villa

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-1 Aston Villa

Đặng Lai
