Nhận định Wolves vs Chelsea, 03h00 ngày 9/11: Những kẻ thất thường

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Chelsea, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Wolves và Chelsea gặp nhau trong bối cảnh cả 2 đang đối diện với nhiều vấn đề. Sau đêm nay, có lẽ chỉ 1 đội giải quyết được vấn đề của mình...

Nhận định trước trận đấu Wolves vs Chelsea

Chelsea là hiện thân của sự mơ hồ. Có lúc, đội bóng của Enzo Maresca có thể trình diễn lối chơi cực kỳ chắc chắn, sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ như họ đã làm trước Tottenham ở vòng 10 Ngoại hạng Anh hay Liverpool ở vòng 7. Nhưng cũng có lúc, họ lại để thua Sunderland trên sân nhà hoặc hòa với đội bóng vô danh tiểu tốt Qarabag.

Chelsea có thể khiến người ta ngưỡng mộ nhưng cũng nhiều thời điểm khiến NHM buông lời chỉ trích. Tuy nhiên, không thể thờ ơ trước những thống kê ấn tượng của Chelsea. Đội bóng thường chơi với cường độ tấn công cao, đạt trung bình 2,2 xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) trong 5 trận gần nhất, mặc dù không phải lúc nào họ cũng có tối đa 3 điểm.

Đôi khi họ thiếu khả năng dứt điểm sắc bén, thiếu lối chơi phòng ngự chỉn chu và cả kỷ luật tập thể, điều khiến họ đang là “vua thẻ đỏ” ở Ngoại hạng Anh mùa này với 5 lần có cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Đó là nguyên nhân mà mùa giải đã trôi qua nửa đầu chặng lượt đi nhưng Chelsea vẫn thể hiện sự bất ổn. Họ chỉ đứng ở vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh, thậm chí chỉ xếp thứ 12 ở Champions League.

Chelsea vẫn đang thi đấu thất thường

Phong độ, lịch sử đối đầu Wolves vs Chelsea

Thực ra, Wolves cũng không ấn tượng hơn. Thậm chí họ đang là đội bóng tệ nhất Ngoại hạng Anh. Dấu hỏi lớn nhất ở Wolverhampton là ai sẽ dẫn dắt đội bóng trong vòng đấu thứ 10 sau khi họ đã sa thải Vitor Pereira vì 10 trận đầu mùa không thắng nổi trận nào.

Thất bại 0-3 trước Fulham là giọt nước tràn ly đối với ban lãnh đạo Wolves. CLB này đang trải qua chuỗi 4 trận thua trên mọi đấu trường và đứng cuối bảng với vẻn vẹn 2 điểm.

Để Bầy sói rơi vào tình cảnh hiện tại, HLV Vitor Pereira không thể nhận hết mọi trách nhiệm. BLĐ đội bóng cũng đáng bị phê phán. Họ đã nghĩ tới ngắn hạn mà bán đi hàng loạt ngôi sao như Cunha, At Nouri… trong khi họ không mang về sự thay thế tương xứng.

Điểm sáng duy nhất của Wolverhampton từ đầu mùa tới nay chính là tân binh Ki-Jana Hoever. Đây là cầu thủ hiếm hoi thể hiện sự ổn định, mang tới những tia sáng trong một tập thể đầy u ám của Wolves. Trận gặp Fulham vừa qua, anh thắng 100% trong các pha tranh chấp và tắc bóng. Nhưng rõ ràng, một mình Ki-Jana Hoever như cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhất là trước “ông lớn” Chelsea.

Thông tin lực lượng Wolves vs Chelsea

Chelsea bước vào trận đấu với những khó khăn nhất định. Levi Colwill, Dário Essugo, Cole Palmer và Benoit Badiashile vốn đã là những cầu thủ thường xuyên có tên trong danh sách thi đấu, tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Mới nhất, Pedro Neto đã gia nhập đội hình thương binh.

Theo HLV Enzo Maresca, chấn thương của Neto không nghiêm trọng, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ buổi tập trước trận đấu với Wolves. Bên kia chiến tuyến, Wolves sẽ mất Rodrigo Gomes và Matt Doherty. Ngoài ra, vì thẻ đỏ nên Emmanuel Agbadu sẽ bị treo giò trận này.