Nhận định Chelsea vs Benfica, 02h00 ngày 1/10: Jose Mourinho trở lại mái nhà xưa

TPO - Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Benfica diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/10 trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2025/26. Một buổi tối đặc biệt đang chờ đợi tại Stamford Bridge, khi HLV Benfica - Jose Mourinho - có màn trở lại ngôi nhà xưa Chelsea trong khuôn khổ Champions League.

Nhận định trước trận đấu

Dù đã sưu tập trọn bộ danh hiệu UEFA, kỳ tích chưa CLB nào khác ở châu Âu làm được, nhưng hành trình tìm kiếm chiếc cúp Champions League thứ ba của Chelsea lại khởi đầu bằng một cú ngã đau. Định mệnh đưa họ gặp lại Bayern Munich, đối thủ từng gieo sầu ở chung kết năm 2012, và thêm một lần nữa “Hùm xám” khiến sân Stamford Bridge lặng tiếng.

Trong ngày tái ngộ sau 13 năm, nhà vô địch Bundesliga thắng 3-1. Cole Palmer thắp lên hy vọng bằng pha lập công đẹp mắt, song cú đúp của Harry Kane cùng tình huống phản lưới của Trevoh Chalobah đã dập tắt mọi nỗ lực phục thù.

Bi kịch cho Chalobah chưa dừng lại. Cuối tuần qua, ở Ngoại hạng Anh, chiếc thẻ đỏ sớm trong hiệp hai của anh trở thành bước ngoặt mở ra màn ngược dòng của Brighton. Đội bóng của Enzo Maresca gục ngã 1-3 trước sự tỏa sáng của Danny Welbeck, tiếp nối chuỗi phong độ sa sút đáng lo ngại.

Chelsea đã thua 3/4 trận gần nhất, chỉ thắng 1/5 trận (trước đội hạng dưới Lincoln City ở Cúp Liên đoàn), trong khi đội hình đang lao đao vì cơn bão chấn thương. Dường như họ đang phải trả giá cho chuyến du đấu thành công nhưng hao tổn về thể lực ở Mỹ mùa hè vừa qua.

Ở Champions League, Chelsea cũng đang chịu chuỗi 3 trận thua liên tiếp, dài nhất trong lịch sử CLB tại giải, nhưng người hâm mộ có thể phần nào yên tâm khi đội bóng chưa từng thua trên sân nhà ở vòng bảng Champions League kể từ năm 2019.

Trái ngược, đối thủ Benfica vừa trải qua cú sốc lớn ở lượt trận mở màn. Trong trận chia tay HLV Bruno Lage, “Đại bàng” gây thất vọng khi để Qarabag ngược dòng thắng 3-2 ngay tại Estadio da Luz, dù sớm dẫn 2-0 chỉ sau 18 phút.

Thất bại khó tin này đã khiến Lage mất ghế, và Ban lãnh đạo Benfica quyết định đặt niềm tin vào gương mặt cũ quen thuộc, Jose Mourinho.

Cách đây 25 năm, Mourinho từng có lần đầu tiên nếm trải băng ghế HLV trưởng tại Benfica, chỉ gắn bó vỏn vẹn 10 trận ở mùa giải 2000. Giờ đây, “Người đặc biệt", với hành trang hai chức vô địch Champions League, trở lại và ngay lập tức mang đến hiệu ứng tích cực: bất bại ba trận đầu ở Primeira Liga, (giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha) trong đó có chiến thắng ngược 2-1 trước Gil Vicente hồi cuối tuần.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy lần tái ngộ Chelsea của Mourinho sẽ không dễ dàng. Benfica đã không thắng 7 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh ở cúp châu Âu, đồng thời để thua cả 3 lần chạm trán Chelsea trong quá khứ, bao gồm cả trận chung kết Europa League 2012/13.

Thông tin lực lượng

Chelsea không có sự phục vụ của những Dario Essugo, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Liam Delap và Levi Colwill vì chấn thương. Sterling không được đăng ký, còn Mudryk bị treo giò dài hạn. Riêng khả năng thi đấu của Cole Palmer còn bỏ ngỏ.

Về phía Benfica, họ sẽ không thể tung ra sân Bah, Bruma, Felix và Manu vì những lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; George Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 Benfica