Thể thao

Google News

Vừa trở lại ghế huấn luyện, Jose Mourinho đã bị khiếu nại

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giống như ở các CLB khác, Jose Mourinho tiếp tục biến mình thành tâm điểm với những lời chỉ trích trọng tài trên cương vị HLV Benfica, khiến ông có thể nhận án phạt nặng.

by72tdvypbj4jfmgbdzf4yfomm.jpg

Mới đây, Hiệp hội trọng tài bóng đá Bồ Đào Nha (APAF) cho biết đã nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng kỷ luật của LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) về những phát ngôn của Jose Mourinho sau trận hòa 1-1 giữa Benfica với Rio Ave ngày 23/9.

Ở trận đấu thứ hai của ông trên cương vị HLV Benfica, trọng tài Sergio Guelho đã không công nhận pha lập công phút 60 của Antonio Silva sau khi xem lại VAR, với lý do cầu thủ chủ nhà đã phạm lỗi với hậu vệ Otamendi trong tình huống trước đó. Sau đó trong phòng họp báo, Mourinho mỉa mai rằng "chúng tôi mất bàn thắng chỉ vì chân ngón út này giẫm lên ngón chân út khác". "Tôi không thích bóng đá kiểu này, nhưng nếu đây là bóng đá hiện đại mà chúng ta phải chơi, tôi đành chấp nhận", ông nói.

Chưa hết, Mourinho cũng mô tả trọng tài Sergio Guelho "thiếu cá tính" trong bình luận: "Nhân vật chính của trận đấu té ra lại là gã ngồi trong phòng VAR ở sân Cidade do Futebol, người gọi Guelho để xem lại tình huống rồi thay đổi quyết định (hủy bàn thắng). Ông ta (Guelho) đã cho tất cả thấy mình thiếu cá tính như thế nào".

Trong cả sự nghiệp, bất cứ nơi nào đi qua Mourinho cũng để lại tranh cãi. Hiện tại ở Benfica cũng vậy. Và cũng không ngạc nhiên, Benfica quyết định đứng về phía "Người đặc biệt" khi đăng tải một video tố cáo sự bất nhất của trọng tài ở Bồ Đào Nha, bất chấp nguy cơ HLV 62 tuổi đối mặt án phạt nghiêm khắc từ FPF.

Thanh Hải
#Jose Mourinho dẫn dắt Jose Mourinho #Jose Mourinho Benfica #Jose Mourinho ký hợp đồng Benfica #Jose Mourinho bị phạt #phát ngôn Jose Mourinho

