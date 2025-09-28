Công an Hà Nội đánh bại Thép Xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường

time Hết giờ! Thép Xanh Nam Định 0-2 CAHN

Trong một ngày Thép Xanh Nam Định thậm chí không thể tung ra một cú sút trúng đích bất kỳ, CAHN lại có lý do để tiếc nuối khi lẽ ra ghi được nhiều bàn thắng hơn. Dù sao 2 bàn, được tạo nên bởi bộ ba tấn công xuất sắc Leo Artur, Alan và Quang Hải, cũng là quá đủ để thầy trò Mano Polking rời Thiên Trường với chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, CAHN vươn lên chia sẻ ngôi đầu cùng Ninh Bình FC và CA TP.HCM khi cùng có 13 điểm, còn Thép Xanh Nam Định tiếp tục đứng thứ 7 với 7 điểm sau 6 trận.