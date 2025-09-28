Công an Hà Nội đánh bại Thép Xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường

Trong một ngày Thép Xanh Nam Định thậm chí không thể tung ra một cú sút trúng đích bất kỳ, CAHN lại có lý do để tiếc nuối khi lẽ ra ghi được nhiều bàn thắng hơn. Dù sao 2 bàn, được tạo nên bởi bộ ba tấn công xuất sắc Leo Artur, Alan và Quang Hải, cũng là quá đủ để thầy trò Mano Polking rời Thiên Trường với chiến thắng 2-0.
Với kết quả này, CAHN vươn lên chia sẻ ngôi đầu cùng Ninh Bình FC và CA TP.HCM khi cùng có 13 điểm, còn Thép Xanh Nam Định tiếp tục đứng thứ 7 với 7 điểm sau 6 trận.
Phút 90+1: Trận đấu có 6 phút bù giờ và CAHN đang kiểm soát tốt trái bóng.
Phút 90: Thời gian thi đấu chính thức đã hết và Thép Xanh Nam Định vẫn chưa có tình huống dứt điểm trúng đích nào dù có 8 lần thử vận may. Bên phía CAHN, họ có 10 cú sút và 5 trúng cầu môn, 2 trở thành bàn thắng.
Phút 86: Rất nhiều nỗ lực nhưng chủ nhà không thể khoan phá được hàng thủ kỷ luật của CAHN, sau đó mang đến cơ hội phản công cho đội khách. Đáng tiếc, Xuân Thịnh xử lý hơi chậm khi chuyền bóng cho Alan, dẫn đến pha căng ngang không thể tiếp cận được cầu thủ áo đỏ nào.
Phút 83: Thép Xanh Nam Định đang cầm bóng nhiều hơn nhưng rất bế tắc bởi CAHN kéo đội hình xuống thấp và phòng ngự tập trung.
Phút 76: Sau khi Đình Bắc bên phía CAHN nhận thẻ vàng, Thép Xanh Nam Định tung Trần Ngọc Sơn vào thay Văn Vũ.
Trước đó, Quang Hải và Mauk rời sân, Xuân Thịnh, Hugo Gomes vào thay.
Phút 73: Nỗ lực của Đình Bắc giúp Alan đối mặt Nguyên Mạnh, nhưng lần này đội trưởng của Thép Xanh Nam Định là người chiến thắng. Không lâu sau, Nguyên Mạnh lại chơi xuất sắc để ngăn cản Quang Hải lập công.
Phút 68: Một đường chuyền tuyệt vời của Leo Artur để Quang Hải thoát xuống đối mặt Nguyên Mạnh. Thủ môn của Thép Xanh Nam Định khiến đội trưởng của CAHN ngã xuống, nhưng bóng kịp đẩy sang cho Alan. Trước khung thành bỏ trống, Alan đã nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 62: Leo Artur loại bỏ Kevin Phạm Ba và giúp Mauk đưa được bóng vào lưới Nguyên Mạnh. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo việt vị.
Phút 60: Theo thống kê, CAHN là đội cầm bóng nhỉnh hơn với 56%, đồng thời đã tung ra 4 cú sút trúng đích, với 1 bàn thắng được ghi. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định vẫn đang chờ đợi cú sút đầu tiên trúng cầu môn.
Phút 55: Leo Artur bị phạm lỗi và chính anh là người đá phạt. Sau đó bóng được hướng xuống phía dưới cánh phải để Alan băng xuống, căng ngang nguy hiểm. Tiếc là không cầu thủ CAHN nào tiếp cận được.
Phút 50: Alan bị phạm lỗi và Quang Hải đá phạt, cuộn trái bóng vào góc gần nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi xuất sắc, đẩy bóng ra đường biên ngang.
Quang Hải tiếp tục là người đá phạt góc và Giáp Tuấn Dương bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà.
Phút 46: Từ cánh phải, Kevin Phạm Ba tạt bóng tầm thấp để đồng đội băng vào dứt điểm. Tuy nhiên Percy Tau không thể tiếp cận được bóng.
Phút 46: Hiệp hai trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và CAHN bắt đầu. Bên phía chủ nhà, Percy Tau, Kevin Phạm Ba và Văn Công vào sân. Văn Đạt, Caio Cesar và Hồng Duy là những người rời sân.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách CAHN. Hai đội đều khởi đầu chặt chẽ trước khi bung sức ở nửa sau hiệp một, và Quang Hải cùng các đồng đội đã thành công trong việc tạo nên sự khác biệt với pha lập công của Leo Artur.
Phút 45: Leo Artur cho thấy nhãn quan sắc bén khi tung ra đường chuyền chéo xuống phía sau hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định. Alan thoát xuống nhưng dứt điểm hơi vội, phung phí một cơ hội tốt.
Phút 42: Mauk làm mất bóng và Brenner có cơ hội thoát xuống, tâng bóng qua đầu Filip Nguyễn. Tuy nhiên Lê Phạm Thành Long đã bọc lót, phá bóng giải nguy.
Phút 37: Leo Artur tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng vào lưới Thép Xanh Nam Định. Pha lập công này là sự kết hợp tuyệt vời của bộ ba tấn công bên phía CAHN. Quang Hải chuyền bóng, Alan làm tường và Leo Artur dứt điểm chìm vào góc trái Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho CAHN.
Phút 35: Leo Artur đá phạt cho CAHN. Bóng treo trước cầu môn nhưng trung vệ Lucas đã đánh đầu phá bóng ra đường biên ngang. Ở quả đá phạt góc sau đó, Thép Xanh Nam Định cũng dễ dàng hóa giải.
Phút 29: Brenner cố gắng thoát xuống nhưng lại trượt chân. Trời mưa lớn đang khiến cầu thủ hai đội gặp khó khăn.
Phút 28: A Mít, người vào thay Lý Công Hoàng Anh, phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà, sau Văn Vĩ phút 24.
Phút 23: Quang Hải sử dụng kỹ thuật vượt qua một cầu thủ áo trắng và chuyền vào bên trong cho Leo Artur, người tung ra cú sút không quá khó và Nguyên Mạnh đã bắt gọn.
Ngay sau đó đến lượt cầu thủ Thép Xanh Nam Định có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của Văn Vũ đi vọt xà.
Phút 20: Lý Công Hoàng Anh tỏ ra rất đau đớn sau tình huống va chạm với Trần Đình Trọng, và được đội ngũ y tế đưa ra ngoài bằng cáng. A Mít là người vào thay thế.
Phút 16: CAHN được hưởng quả đá phạt từ bên cánh phải của họ. Quang Hải là người treo bóng vào trước cầu môn nhưng hậu vệ Thép Xanh Nam Định dễ dàng phá ra.
Phút 13: Đường chuyền chéo sân của Lâm Ti Phông mang tới cơ hội cho Thép Xanh Nam Định. Sau đó là đường chuyền của Văn Đạt cho đồng đội thoát xuống, căng ngang vào trong. Đáng tiếc không có cú dứt điểm nào được tung ra. Caio Cesar là người đón bóng hai và tiếp tục thực hiện cú sút, nhưng đã bị chặn lại.
Phút 11: Quảng Hải thực hiện đường chuyền dài xuống bên phải để Alan băng lên. Tuy nhiên Văn Tới đã kịp thời can thiệp. Ngoại binh của của CAHN nằm sân nhưng trọng tài không cho rằng anh bị phạm lỗi.
Phút 8: Trận đấu đang diễn ra căng thẳng ở khu vực giữa sân, với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt. Đó là lý do cả hai đội chưa thể tiến sâu vào khu vực 1/3 sân đối phương.
Phút 4: Những phút đầu, CAHN cố gắng tấn công bên cánh trái với kỹ thuật của Đình Bắc. Tuy nhiên các nỗ lực của cầu thủ 21 tuổi đều bị hậu vệ Thép Xanh Nam Định ngăn chặn.
Phút 1: Trận cầu tâm điểm của vòng 5 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và CAHN chính thức bắt đầu sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn.
Đội chủ sân Thiên Trường giao bóng.
Việc phải chơi ở nhiều mặt trận với áp lực phải thắng đang ảnh hưởng tới Thép Xanh Nam Định. Cách đây ít ngày, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chật vật để giữ lại 3 điểm trước Svay Rieng trong trận mở màn ASEAN Clubs Championship 2025/26.
Trước đó, họ nhận thất bại nặng nề 0-3 ở chuyến làm khách tới Ninh Bình Arena của tân binh LPBank V.League 2025/26 Ninh Bình FC. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không có câu trả lời cho chiến thuật thực dụng và hiệu quả của đối thủ cùng tỉnh, dẫn đến việc tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch.
Với 7 điểm sau 5 trận, họ đang đứng thứ 7, kém 5 so với Ninh Bình FC và 3 so với CAHN, hai đội mới chơi 4 trận.
So với Thép Xanh Nam Định, CAHN đang xử lý khá tốt lịch thi đấu dày đặc. Một ngày sau trận ra quân của đội bóng thành Nam, thầy trò HLV Mano Polking có chiến thắng tối thiểu trước Cebu. Trước đó, họ cũng có màn trình diễn ấn tượng ở Trung Quốc mà nếu không có các sai lầm nơi khung gỗ, lẽ ra đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Beijing Guoan.
Trở lại mặt trận V.League, CAHN đang muốn kéo dài mạch bất bại cũng như khẳng định vị thế, tham vọng bằng kết quả tốt trên sân Thiên Trường. Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhiều khả năng đây sẽ làm trận đấu tưng bừng bàn thắng. Và với kinh nghiệm của Polking, đội bóng ngành Công an có thể tận dụng bối cảnh Thép Xanh Nam Định chưa đạt phong độ cao để giành chiến thắng.
