HLV Anh Đức không lo bị sa thải dù Becamex TPHCM thua 5 trận liền

TPO - Trong tuyên bố mới nhất, HLV Anh Đức thể hiện rõ sự tự tin sẽ đưa CLB Becamex TPHCM vượt qua khó khăn. Ông tuyên bố không sợ bị sa thải.

HLV Anh Đức cùng Becamex TPHCM thua 5 trận gần nhất

Tối qua, Becamex TPHCM lại trải qua một trận đấu đáng quên nữa. Trên sân đối thủ yếu hơn SHB Đà Nẵng, họ đã dẫn bàn trước và nắm chủ động. Tuy nhiên, CLB này đã để đối phương gỡ hòa. Thậm chí cuối trận, Becamex TPHCM còn không giữ nổi 1 điểm. Phút bù giờ thứ 3 trong một pha phản công, Minh Quang đã tạt bóng thuận lợi từ cánh phải để đồng đội Makaric bay người dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

Tỷ số 1-2 khiến Becamex TPHCM trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp tại LPBank V.League 1. Ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước HAGL trong ngày ra quân, Becamex TPHCM thua 100% số trận. Mạch tệ hại này khiến đội bóng đất Thủ chìm vào nhóm xuống hạng. Tính cả thất bại ở Cúp Quốc gia trước Trường Tươi Đồng Nai, CLB này đã trắng tay cả 5 trận gần nhất.

Sau trận, HLV Anh Đức đã đối diện với câu hỏi mất việc. Ông nói: "Khi đội thua nhiều, HLV trưởng tất nhiên là người chịu trách nhiệm. Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn mong đội phát triển đúng định hướng và sẵn sàng cống hiến hết mình. Vậy nên tôi không lo lắng về chuyện đó. Tôi cho rằng đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này".

HLV Anh Đức tỏ ra tiếc về trận thua ngược trước Đà Nẵng. Ông cho rằng đội bóng của mình đã không gặp may. "Tôi tiếc vì toàn đội đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Trong bóng đá nếu muốn thành công thì bạn luôn cần yếu tố may mắn, nhưng hôm nay chúng tôi không có, đó là lý do thất bại", HLV 40 tuổi nói.

"Dù vậy, tôi không né tránh, người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Tôi xin cảm ơn NHM đã luôn đồng hành. Để chiến thắng, tập thể cần nỗ lực nhiều hơn. Trận này tôi không trách cầu thủ, vì họ đã cố gắng nhưng chưa gặp may mắn. Trước mắt, đội cần cải thiện hàng thủ qua các buổi tập. Nếu làm tốt, chúng tôi sẽ dần tiến bộ".