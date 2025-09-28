Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Anh Đức không lo bị sa thải dù Becamex TPHCM thua 5 trận liền

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tuyên bố mới nhất, HLV Anh Đức thể hiện rõ sự tự tin sẽ đưa CLB Becamex TPHCM vượt qua khó khăn. Ông tuyên bố không sợ bị sa thải.

becamex-tphcm-3.jpg
HLV Anh Đức cùng Becamex TPHCM thua 5 trận gần nhất

Tối qua, Becamex TPHCM lại trải qua một trận đấu đáng quên nữa. Trên sân đối thủ yếu hơn SHB Đà Nẵng, họ đã dẫn bàn trước và nắm chủ động. Tuy nhiên, CLB này đã để đối phương gỡ hòa. Thậm chí cuối trận, Becamex TPHCM còn không giữ nổi 1 điểm. Phút bù giờ thứ 3 trong một pha phản công, Minh Quang đã tạt bóng thuận lợi từ cánh phải để đồng đội Makaric bay người dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

Tỷ số 1-2 khiến Becamex TPHCM trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp tại LPBank V.League 1. Ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước HAGL trong ngày ra quân, Becamex TPHCM thua 100% số trận. Mạch tệ hại này khiến đội bóng đất Thủ chìm vào nhóm xuống hạng. Tính cả thất bại ở Cúp Quốc gia trước Trường Tươi Đồng Nai, CLB này đã trắng tay cả 5 trận gần nhất.

becamex-tphcm-1.jpg

Sau trận, HLV Anh Đức đã đối diện với câu hỏi mất việc. Ông nói: "Khi đội thua nhiều, HLV trưởng tất nhiên là người chịu trách nhiệm. Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn mong đội phát triển đúng định hướng và sẵn sàng cống hiến hết mình. Vậy nên tôi không lo lắng về chuyện đó. Tôi cho rằng đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này".

HLV Anh Đức tỏ ra tiếc về trận thua ngược trước Đà Nẵng. Ông cho rằng đội bóng của mình đã không gặp may. "Tôi tiếc vì toàn đội đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Trong bóng đá nếu muốn thành công thì bạn luôn cần yếu tố may mắn, nhưng hôm nay chúng tôi không có, đó là lý do thất bại", HLV 40 tuổi nói.

"Dù vậy, tôi không né tránh, người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Tôi xin cảm ơn NHM đã luôn đồng hành. Để chiến thắng, tập thể cần nỗ lực nhiều hơn. Trận này tôi không trách cầu thủ, vì họ đã cố gắng nhưng chưa gặp may mắn. Trước mắt, đội cần cải thiện hàng thủ qua các buổi tập. Nếu làm tốt, chúng tôi sẽ dần tiến bộ".

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#HLV Anh Đức #Becamex TPHCM #V-League #bóng đá Việt Nam #LPBank V.League 1

Xem thêm

Cùng chuyên mục