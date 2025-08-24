Nhận định Becamex TPHCM vs CAHN, 18h00 ngày 24/8: Cái dớp... sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs CAHN, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Becamex TPHCM hay Becamex Bình Dương trước kia vốn có thói quen đá sân nhà không tốt, lại càng bạc nhược trước các đại diện thủ đô. Hôm nay, họ khó thay đổi số phận.

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs CAHN

Becamex TPHCM, với cái tên cũ là Becamex Bình Dương, đã kết thúc mùa giải 2024/25 với nhiều nỗi lo. CLB đứng thứ 7 trên BXH, vị trí chưa xứng đáng với tiềm năng của họ. Từng có nhiều thời điểm, Becamex TPHCM đứng trong Top 4 nhưng phong độ tệ hại đã khiến họ để mọi thứ vuột khỏi tầm tay. Sự sa sút của họ thể hiện qua việc Becamex TPHCM đã thay tới 2 HLV trong một mùa giải.

Đội bóng giàu truyền thống này sẽ bắt đầu một hành trình mới với cái tên mới, và họ hy vọng sẽ làm tốt hơn những gì đã có ở giải đấu hàng đầu Việt Nam. Ngoài việc đổi nhận diện, CLB đất Thủ cũng thay đổi hàng loạt nhân sự. Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Đức Chinh, Trọng Huy, Duy Khánh, Thiện Đức, Janclesio… rời đi. Trong khi Ismaila, Tấn Tài, Minh Bình, Oduenyi, Thanh Hậu… cập bến để mang lại sự tươi mới cho đội bóng.

Những tín hiệu lạc quan đang đến với Becamex TPHCM. Họ vừa khởi động chiến dịch LPBank V.League 1 đầy thăng hoa khi vùi dập HAGL 3-0 trên sân khách. Tại Pleiku, CLB này từng thua tới 0-4 ở mùa trước và hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu với HAGL, nhưng họ đã thay đổi mọi thứ chóng vánh bằng 3 bàn thắng cùng thế trận cực kỳ khoa học. Đó sẽ là hành trang để họ tự tin tiếp CAHN.

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs CAHN

Bên kia chiến tuyến, hồi giữa tuần thì CAHN đã hoàn toàn thất bại trong trận thua 1-2 tại “tổ ấm” của PG Pathum, với một màn trình diễn đáng tiếc. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội rõ ràng, nhưng khâu kết thúc không tốt khiến CLB này lỡ thời cơ định đoạt trận đấu. Trong khi đó, màn tỏa sáng của Chanathip đã mang về cho CLB Thái Lan một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Hàng loạt chấn thương và hoạt động chuyển nhượng có lẽ chưa đủ để giải quyết nhiều vấn đề của CAHN khi họ bước ra sân khấu quốc tế. Nhưng ở sân chơi trong nước, CAHN có thể tìm thấy niềm vui khi gặp Becamex TPHCM vào tối nay.

Lực lượng của họ được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà. Dàn sao CAHN đã thi đấu với nhau nhiều hơn 1 mùa giải, đặc biệt các cầu thủ ngoại rất có tiếng nói trong khi dàn ngoại binh của Becamex TPHCM đều là lính mới, cần thêm thời gian hòa nhập.

Trong lịch sử đối đầu, Becamex TPHCM cũng bị CAHN áp đảo. Nguyên nhân chính là thành tích sân nhà tệ trước CAHN, bởi ngoài việc giành chiến thắng duy nhất hồi tháng 5/2024 thì Becamex TPHCM không giành được điểm nào trong 2 lần gặp tiếp theo.

Trên sân nhà, Becamex TPHCM cũng thực sự mang tới nhiều nỗi lo khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. 3 trận tiếp các đại diện thủ đô ở mùa trước gồm Thể Công Viettel, Hà Nội FC và CAHN, Becamex TPHCM thua cả 3. Cái dớp trước các đại diện thủ đô có lẽ sẽ lại đến với họ.