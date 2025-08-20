Nhận định BG Pathum vs CAHN, 19h00 ngày 20/8: Thể hiện tham vọng

TPO - Nhận định bóng đá BG Pathum vs CAHN, vòng 1 Shopee Cup 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN hứa hẹn thể hiện sức mạnh ngay trên đất Thái Lan, qua đó cho thấy tham vọng ở mùa giải này.

Nhận định trước trận đấu BG Pathum vs CAHN

Sau thất bại cay đắng trước Buriram United ở trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á mùa trước, CAHN trở lại giải đấu với quyết tâm lên ngôi vô địch. Đội bóng của HLV Mano Polking tăng cường lực lượng mạnh mẽ, thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mọi đấu trường tham dự. Làm khách của BG Pathum là cơ hội cho CAHN thể hiện sức mạnh và chứng minh tham vọng đó có cơ sở.

BG Pathum đứng thứ 3 Thái League mùa trước, là một trong những CLB mạnh nhất Thái Lan hiện tại. Đội chủ sân True BG Stadium sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu của Thái Lan, nổi bật nhất là đội trưởng Chanathip Songkrasin, tiền vệ Ekanit Panya và tiền đạo nhập tịch Patrik Gustavsson. Ngoài ra, dàn ngoại binh của họ cũng được đánh giá cao với những cái tên như thủ môn Slaviša Bogdanović, hậu vệ Milos Drincic, Nika Sandokhadze, Seydine N'Diaye, tiền vệ Gakuto Notsuda, Tomoyuki Doi và các tiền đạo Raniel, Matheus Fornazari.

Giống như CAHN, BG Pathum khởi đầu không như ý ở giải vô địch quốc gia. Trong khi CAHN bị Thể Công Viettel cầm hoà 1-1 trên sân nhà thì suýt thua trên sân PT Prachuap (hoà 2-2 vào phút chót). Điểm chung của hai đội là thi đấu thiếu ổn định. Trong một số thời điểm của trận đấu, họ tạo ra áp lực cực lớn, nhưng lại gây thất vọng ngay sau đó.

Với Công an Hà Nội, HLV Mano Polking đã phải đối mặt với bài toán phong độ từ lâu. Người hâm mộ kỳ vọng HLV người Brazil có thể thay đổi tình hình khi bước vào mùa giải thứ 3 cùng đội bóng ngành công an.

Trước Thể Công Viettel, CAHN thi đấu cực hay trong hiệp 1 nhưng bế tắc ở hiệp 2. Một phần do chiều sâu lực lượng và điều này có thể sẽ được giải quyết ở trận đấu hôm nay, khi Mano Polking được phép sử dụng nhiều ngoại binh hơn.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, sức mạnh giữa BG Pathum và CAHN không chênh lệch quá nhiều. BG Pathum có lợi thế sân nhà, nhưng CAHN lại có Mano Polking, HLV đã quá hiểu bóng đá Thái Lan. Trận đấu vì thế có thể diễn ra theo thế giằng co khó đoán, và thắng thua được phân định dựa vào khoảnh khắc toả sáng của các cá nhân.

Phong độ, lịch sử đối đầu BG Pathum vs CAHN

Đội hình dự kiến BG Pathum vs CAHN

BG Pathum: Chatchai; Irfan, Jakkapan, Teerawut, Pathompon; Chanathip, Sarach, Worachit; Sergeev, Danilo, Pathomphon.

CAHN: Filip; Việt Anh, Đình Trọng, Tuấn Dương, Văn Thanh; Mauk, Thành Long, Quang Hải; Văn Đức, Alan, Artur.

Dự đoán tỷ số: BG Pathum 1-2 CAHN