KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA – GIA LAI 2025:

Lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương

THANH HẢI - MAI LOAN
TP - Sáng 19/8, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chính thức khai mạc trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn. 125 golfer bước vào tranh tài, cùng nhau làm nên mùa giải rực rỡ với nhiều “vàng” và “kim cương” được tạo ra từ áp lực.

Đúng vào ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), trong ánh nắng mai tràn ngập FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chính thức khai mạc sau cú phát bóng đẹp mắt của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Trước đó, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi Gia Lai là tỉnh đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, lại trùng hợp với thời điểm địa phương cũng tổ chức 10 sự kiện khởi công, khánh thành, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới.

2a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhà báo Phùng Công Sưởng và Ban tổ chức trong Lễ khai mạc Ảnh: Trọng Tài

Cũng trong Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, đồng Trưởng Ban tổ chức giải và ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải, tin tưởng, “với tinh thần thể thao cao thượng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của các golfer, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 sẽ thành công rực rỡ, một lần nữa khẳng định uy tín của giải đấu cũng như nâng tầm các golfer”.

Trong ngày khai mạc, 125 golfer (106 nam và 19 nữ) cùng tận hưởng không khí của giải đấu tầm quốc gia và trải nghiệm những thử thách của FLC Golf Links Quy Nhơn. Mặc dù các golfer đều tới sân golf thuộc tốp đẹp nhất châu Á trước nhiều ngày và có các buổi đánh thử với kết quả tích cực, nhưng bước vào thi đấu chính thức, không ít người gặp khó khăn. Trong số các golfer xuất phát vào buổi sáng, không một ai hoàn thành 18 hố đấu với điểm âm.

1a.jpg
Đỗ Dương Gia Minh trở thành golfer đầu tiên kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm âm Ảnh: Dương Triều

Tại FLC Golf Links Quy Nhơn, hố 12 par4 được đánh giá là khó nhất. Không bất ngờ khi rất nhiều điểm bogey, thậm chí double bogey được tạo ra tại đây. Thế nhưng, như nhà báo Phùng Công Sưởng nói, các thử thách được tạo ra nhằm tôn vinh tài năng của các golfer, thúc đẩy tất cả thể hiện trí tuệ, kỹ năng và bản lĩnh. Đó là lý do cũng không ít người về par thành công, với cú swing tốt, tiếp theo là một cú second shot hoàn hảo khác. Đặc biệt, nữ golfer Nguyễn Thảo My đã cho thấy kinh nghiệm cùng khả năng tính toán xuất sắc khi ghi điểm birdie. Đáng tiếc cô chỉ xếp thứ 3 sau ngày đầu với điểm +3, sau Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi đồng hạng nhất với điểm +2.

Nguyễn Đức Sơn cũng gây ấn tượng mạnh ở hố 12 với điểm birdie để sớm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng vào cuối ngày, điều bất ngờ đã xảy ra khi Đức Sơn dính 2 bogey, 1 triple bogey trong 5 hố cuối, sau đó kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm +3 và xếp đồng hạng 5. Trong khi đó, golfer trẻ Đỗ Dương Gia Minh đã hoàn thành 18 hố với 7 birdie, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm -1. Gia Minh cũng là người duy nhất đạt điểm âm trong ngày đầu tiên.

Dù sao tất cả mới chỉ bắt đầu. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước, và nhiều dấu ấn đặc biệt hứa hẹn sẽ được tạo ra trong ngày thi đấu tiếp theo, khi các golfer phải thúc đẩy bản thân để vượt qua cắt loại. Và chúng ta hãy xem lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương như thế nào.

THANH HẢI - MAI LOAN
