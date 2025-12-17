Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 19h30 ngày 17/12: Cổ động viên Việt Nam sẵn sàng cổ vũ các cô gái vàng

TPO - Trực tiếp bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, chung kết SEA Games 33 lúc 19h30 ngày 17/12. Tuyển nữ Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games thứ 9 trong lịch sử, cho dù tuyển nữ Philippines không đơn giản.

Xem trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam vs Philippines report HLV Mai Đức Chung trầm tư trước trận đấu lớn HLV Mai Đức Chung đã thua tuyển nữ Philippines 3 trận liên tiếp. Vì vậy, ông tỏ ra khá trầm tư khi quan sát các học trò khởi động. Ảnh: N.T photo Tuyển nữ Việt Nam ra sân khởi động Các cô gái áo đỏ tỏ ra rất tập trung. Tất cả đều quyết tâm mang về tấm HCV bóng đá nữ thứ 5 liên tiếp cho thể thao Việt Nam. Ảnh: N.T photo CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài Chỉ có khoảng vài trăm CĐV Việt Nam đến sân Chonburi Stadium cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, họ cũng đủ nhuộm đỏ một góc khán đài và tỏ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Ảnh: Hữu Phạm report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam bước ra Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải photo Các cầu thủ nữ Philippines đến sân từ rất sớm Tuyển nữ Philippines quyết tâm giành HCV, phá thế thống trị của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games. Ảnh: Hữu Phạm report Danh sách đăng ký của hai đội report CĐV Việt Nam tuy không nhiều nhưng đủ để khuấy động bầu không khí Ảnh: Thanh Hải report Quang cảnh Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải report HLV Mai Đức Chung một lần nữa đưa tuyển nữ tới chung kết SEA Games 33 Ảnh: Thanh Hải report Trận tranh huy chương Đồng kết thúc Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia, ĐT nữ Thái Lan giành huy chương Đồng. report Cộng đồng người Việt tại Chonburi rất yêu đội tuyển Cộng đồng người Việt tại Chonburi không phải rất đông, nhưng đoàn kết và yêu đội tuyển. Tất cả đang rất háo hức chờ đón tấm huy chương Vàng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải report "Đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào" Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào". Ảnh: Thanh Hải report Nhóm CĐV Việt Nam đến sớm để đón chào các nữ tuyển thủ Ảnh: Thanh Hải report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Chonburi Stadium Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ nữ Indonesia ở bán kết. Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đối mặt với thử thách lớn mang tên Philippines.

Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Philippines tại SEA Games 33. Trận đầu tiên diễn ra ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0-1 đúng vào phút 90+4. Cho dù thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thời cơ ghi bàn và phải trả giá đắt.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.