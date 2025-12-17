Đội điền kinh cùng nhiều đội thể thao Việt Nam về nước hôm nay

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhiều đội thể thao Việt Nam đã hoàn tất hành trình tại SEA Games 33 và lên đường về nước hôm nay, trong đó có cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh cùng các đồng đội ở đội tuyển điền kinh.

z7333684178110-aadf66f31e23935f8d4bc38f1596ae20.jpg

Hành trình đáng nhớ, với nỗ lực và vinh quang, đã khép lại với nhiều đội thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Trong ngày hôm nay, 17/12, có 7 đội khởi hành từ Thái Lan về nước, bao gồm điền kinh, cờ, kick-boxing, quần vợt, kéo co, bowling và thể thao điện tử.

Trong số này, đông nhất là đội điền kinh với 66 thành viên, chia làm 3 nhóm về Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Tại SEA Games 33, đội điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành 12 huy chương Vàng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đồng thời đứng thứ hai toàn đoàn với chỉ 1 huy chương Vàng ít hơn chủ nhà Thái Lan.

Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam cũng giành 12 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp chúng ta xếp sau Thái Lan. Thông qua thành tích, có thể thấy toàn đội vẫn duy trì được thế mạnh ở các nội dung 1.500m nữ, 3.000m chướng ngại vật nam, nữ, 5.000m nữ, 10.000m nữ, 4x400m tiếp sức nữ cũng như hỗn hợp, đồng thời một số vận động viên gây bất ngờ như Hồ Trọng Mạnh Hùng ở môn nhảy 3 bước, Trần Thị Loan nhảy xa, Bùi Thị Kim Anh nhảy cao, Nguyễn Thị Ngọc ở 400m nữ hay Quách Thị Lan, trở lại sau án cấm thi đấu vì doping đã giành huy chương ở nội dung 400m rào nữ.

Với thành tích trên đất Thái Lan, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Thanh Hải
