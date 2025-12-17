Sốc: Đường chạy marathon SEA Games 33 chỉ được đo đạc trước vài ngày

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mới đây, nhà tổ chức giải chạy nổi tiếng Thái Lan đồng thời thuộc thành phần Ban tổ chức SEA Games 33 nội dung marathon đã bày tỏ sự thất vọng về những gì đã diễn ra tại Happy & Healthy Bike Lane, Bangkok.

w1200-13.jpg
Các vận động viên marathon trước vạch xuất phát. (Ảnh: Hiệp hội Điền kinh Thái Lan)

Sau khi nội dung marathon của SEA Games 33 kết thúc vào tối ngày 15/12, Kobkiat Saengwanich, người tổ chức giải chạy danh giá Amazing Thailand Marathon Bangkok và cũng là thành viên Ban tổ chức, đã đăng tải một thông điệp bày tỏ sự thất vọng về cung cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp ở một sự kiện rất được cộng đồng chạy bộ mong đợi, nhưng lại không được coi trọng đúng mức.

"Marathon là môn thể thao đại chúng và được yêu thích rộng rãi ở mọi quốc gia, cũng không kém phần quan trọng so với những môn thi đấu khác. Vì vậy, phải được truyền hình trực tiếp để đông đảo người hâm mộ ở mọi quốc gia tham dự SEA Games 33 và cả cộng đồng quốc tế. Vậy nhưng cuộc thi lại diễn ra lặng lẽ và không có phát sóng trực tiếp", ông Kobkiat viết trên trang cá nhân, sau đó được tờ Khaosod đăng lại.

20251214-174409.jpg
20251214-173959.jpg
20251214-174128.jpg
20251214-181748.jpg
Quang cảnh tại đường đua xe đạp Happy & Healthy Bike Lane, nơi diễn ra các nội dung marathon và đi bộ SEA Games 33. (Ảnh: Thanh Hải)

Ông Kobkiat cho biết đã nêu vấn đề này với các lãnh đạo cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện. Tuy nhiên câu trả lời ông nhận được là "không". "Tôi đề nghị phải đấu tranh quyết liệt để cuộc thi được phát sóng, bằng không, có thể tự phát sóng nội bộ hoặc chỉ dành cho khán giả tại các địa điểm thi đấu. Câu trả lời vẫn là không, với lý do không có ngân sách", ông thuật lại, sau đó mỉa mai, rằng "họ tiếc chi phí để phát sóng trong khi sẵn sàng khui một chai rượu vang hảo hạng còn đắt hơn".

Tờ SpringNews cũng đồng tình với những chia sẻ của ông Kobkiat. Tờ này nhấn mạnh "marathon đang ngày càng phổ biến ở Thái Lan với các sự kiện tầm cỡ châu lục như Amazing Thailand Marathon, Bangsaen Marathon, Buriram Marathon thu hút hàng chục nghìn người tham gia, vậy mà marathon của SEA Games 33 lại diễn ra trong sự im lặng đến kỳ lạ, không có phát sóng trực tiếp và nhận lấy nhiều lời chỉ trích rộng rãi về tiêu chuẩn tổ chức thấp đến mức đáng báo động".

w1200-12.jpg
Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà của Việt Nam tham dự nội dung Marathon nữ. (Ảnh: Hiệp hội Điền kinh Thái Lan)
w1200-11.jpg
Đường chạy marathon chỉ được đo đạc vài ngày trước thời điểm thi đấu. (Ảnh: Hiệp hội Điền kinh Thái Lan)

Theo ông Kobkiat, chỉ vài ngày trước sự kiện, nhiều người có trách nhiệm vẫn còn bối rối về việc đo đạc đường chạy, và mọi thứ vẫn chưa được hoàn tất giữa đại diện Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á và phía Thái Lan. Bản thân ông cũng được mời tham gia vào Ban tổ chức vào phút chót, và khi được thông báo về ngân sách hạn hẹp, ông đã đề nghị nên công khai, sau đó tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ cộng đồng chạy bộ Thái Lan. Tuy nhiên đã bị bác bỏ.

Tờ SpringNews bình luận khá gay gắt, rằng "đây không chỉ là vấn đề thiếu ngân sách, mà còn phản ánh sự yếu kém trong bộ máy quản lý thể thao, vừa thiếu tầm nhìn, thiếu nhận thức về bối cảnh thể thao hiện đại, và quan trọng nhất là thiếu tôn trọng đối với các vận động viên cùng người hâm mộ ở một sự kiện tầm cỡ".

Thanh Hải
