Bản lĩnh tuổi 19 và tấm HCV lịch sử của Hồ Thị Duy ở SEA Games 33

TPO - Lần đầu bước ra đấu trường SEA Games, Hồ Thị Duy không chỉ vượt qua áp lực của một giải đấu lớn, mà còn vượt lên chính mình để giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ, khẳng định bản lĩnh của một tay chèo trẻ trưởng thành từ gian khó.

Sáng 17/12, trong cuộc đua đầy thử thách, tay chèo mới 19 tuổi Hồ Thị Duy (Bạc Liêu) đã bứt phá mạnh mẽ để mang về tấm huy chương vàng thứ 4 cho đội tuyển rowing Việt Nam, ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 9'08”05, thể hiện một màn trình diễn thuyết phục cả về chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.

Ngay từ những nhịp chèo đầu tiên, Hồ Thị Duy đã vươn lên dẫn đầu, vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Indonesia, Myanmar và Philippines. Với ưu thế chuyên môn cùng sự tự tin đáng kinh ngạc, tay chèo trẻ của Việt Nam duy trì thế chủ động suốt đường đua để giành tấm HCV ngay trong lần đầu góp mặt tại SEA Games.

Đó không chỉ là chiến thắng của tốc độ và sức bền, mà còn là kết tinh của một hành trình dài lặng lẽ, bền bỉ và không ít hy sinh. Năm học lớp 6, cô gái nhỏ nhắn ấy được các thầy ở Bạc Liêu phát hiện và chiêu mộ. Từ vùng đất miền Tây sông nước, Duy sớm rời gia đình để theo đuổi giấc mơ thể thao.

Sau đó, cô được đưa lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ để tuyển chọn vào đội đua thuyền rowing. Những ngày đầu tại đây, điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế, Duy chủ yếu rèn thể lực suốt ba năm liền, gần như ít được thực hành, một nghịch lý với môn thể thao gắn liền cùng sông nước.

Khi chuẩn bị được chuyển sang tập luyện tại hồ Bún Sáng (Cần Thơ) để làm quen với mặt nước, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát, khiến quãng thời gian được chèo thuyền của Duy chỉ vỏn vẹn khoảng hai tháng. Giấc mơ được “sống cùng con thuyền” thêm một lần bị gián đoạn, thử thách sự kiên nhẫn và niềm tin của cô gái trẻ.

Vượt qua những khó khăn ấy, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 4 đã tạo điều kiện để Hồ Thị Duy ra Hải Phòng tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Thuỷ Nguyên. Chính tại đây, Duy mới thực sự được làm quen với thuyền, với hồ, với sóng nước, những yếu tố cốt lõi của rowing.

Những buổi tập bắt đầu từ 5 giờ sáng, kéo dài đến 11 giờ trưa, dưới cái nắng gắt miền Bắc, trở thành ký ức không thể quên của cô gái tuổi teen. Mồ hôi, nắng cháy và những cơn đau cơ bắp là cái giá phải trả cho từng nhịp chèo chuẩn xác hơn.

Ở tuổi 16, sau ba năm miệt mài tập luyện, Hồ Thị Duy bắt đầu bước ra sân chơi thi đấu. Từ Hải Phòng, cô có mùa giải đầu tiên làm quen với áp lực và nhịp độ của các giải đấu lớn, giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương vàng tại Giải trẻ châu Á năm 2022. Những tấm huy chương ấy không chỉ ghi nhận tài năng, mà còn mở ra cho Duy cánh cửa bước vào con đường thi đấu đỉnh cao.

Tấm HCV tại SEA Games lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, phần thưởng xứng đáng cho một hành trình đi lên từ gian khó. Chia sẻ về chặng đường phía trước, Hồ Thị Duy cho biết cô vẫn còn rất nhiều ước mơ. Là một vận động viên trẻ, Duy mong muốn tiếp tục tiến xa hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm và thành tích, để trong tương lai có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho rowing Việt Nam.

Và từ nhịp chèo đầu đời còn chông chênh, cô gái 19 tuổi ấy đang dần vững vàng, hướng về những đường đua lớn hơn phía trước.