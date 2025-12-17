Nhận định chung kết bóng đá SEA Games 33 Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 19h30 ngày 17/12: Thử thách cực đại

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, chung kết SEA Games 33 lúc 19h30 ngày 17/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Nữ Việt Nam và Nữ Philippines. Thế thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games đối mặt với thử thách cực đại mang tên Philippines.

Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ bởi cái tên mới nổi: tuyển nữ Philippines.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.

Thực tế ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã thua nữ Philippines 0-1 trong thế trận bế tắc, với bàn thua ở phút 90+4. Thất bại này là bài học quý giá cho tuyển nữ Việt Nam trong trận tái đấu vào tối nay.

Tuyển nữ Philippines khởi đầu SEA Games 33 không tốt với trận thua Myanmar 1-2, nhưng họ nhanh chóng thể hiện sức mạnh với các chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam, Malaysia và chủ nhà Thái Lan.

Tại giải đấu này, nữ Philippines là tập thể kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ, Canada và châu Âu. Có thể thấy nền tảng thể lực vượt trội là yếu tố quan trọng giúp nữ Philippines tiến xa. Dù vậy, kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ Philippines không được đánh giá cao bằng tuyển nữ Việt Nam. Đây có thể xem là chìa khóa để HLV Mai Đức Chung giải mã đối thủ khó chịu này.

Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam dù thua phút chót nhưng vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu với các bài phối hợp ngắn ngay trước vòng cấm của tuyển nữ Philippines. Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm. Với tính chất “sống còn” của trận chung kết, các cầu thủ nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ chắt chiu cơ hội hơn và tạo ra sự khác biệt.

Phong độ Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự. Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex. Dự đoán kết quả Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines: 2-1

