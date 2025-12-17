Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định chung kết bóng đá SEA Games 33 Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 19h30 ngày 17/12: Thử thách cực đại

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, chung kết SEA Games 33 lúc 19h30 ngày 17/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Nữ Việt Nam và Nữ Philippines. Thế thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games đối mặt với thử thách cực đại mang tên Philippines.

nhan-dinh-nu-viet-nam-vs-nu-philippines.jpg

Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ bởi cái tên mới nổi: tuyển nữ Philippines.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.

Thực tế ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã thua nữ Philippines 0-1 trong thế trận bế tắc, với bàn thua ở phút 90+4. Thất bại này là bài học quý giá cho tuyển nữ Việt Nam trong trận tái đấu vào tối nay.

Tuyển nữ Philippines khởi đầu SEA Games 33 không tốt với trận thua Myanmar 1-2, nhưng họ nhanh chóng thể hiện sức mạnh với các chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam, Malaysia và chủ nhà Thái Lan.

Tại giải đấu này, nữ Philippines là tập thể kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ, Canada và châu Âu. Có thể thấy nền tảng thể lực vượt trội là yếu tố quan trọng giúp nữ Philippines tiến xa. Dù vậy, kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ Philippines không được đánh giá cao bằng tuyển nữ Việt Nam. Đây có thể xem là chìa khóa để HLV Mai Đức Chung giải mã đối thủ khó chịu này.

Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam dù thua phút chót nhưng vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu với các bài phối hợp ngắn ngay trước vòng cấm của tuyển nữ Philippines. Vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm. Với tính chất “sống còn” của trận chung kết, các cầu thủ nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ chắt chiu cơ hội hơn và tạo ra sự khác biệt.

Phong độ Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

phong-do-nu-viet-nam.jpg

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự.

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex.

Dự đoán kết quả Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines: 2-1

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

A Phi
#Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #dự đoán Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #đội hình Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #phong độ Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines #nhận định bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục