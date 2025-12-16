Đánh bại Philippines, futsal nữ Việt Nam giành vé đầu tiên vào chung kết SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tuyển futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Philippines 1-0 ở bán kết, trở thành đội Futsal nữ đầu tiên ghi tên vào trận chung kết SEA Games, tiến gần tới tấm HCV lịch sử.

6.jpg

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Biện Thị Hằng, Thùy Trang và Nguyệt Vi đều có cơ hội dứt điểm, nhưng thủ môn Hughes Jane của Philippines chơi xuất sắc, nhiều lần cản phá thành công.

Phía Philippines chủ động phòng ngự số đông và phản công nhanh. Phút 12, họ từng đưa bóng vào lưới Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do vi phạm luật đá phạt. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

2.jpg
3.jpg

Sang hiệp 2, trận đấu thay đổi khi Hughes Jane tạm rời sân. Tuyển Việt Nam tăng tốc, chơi pressing tầm cao và tạo ra sức ép liên tục. Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Việt Nam.

Bàn thắng giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn. Dù Hughes Jane trở lại và Philippines triển khai chiến thuật power-play, hàng phòng ngự Việt Nam chơi tập trung và bảo toàn chiến thắng 1-0 đến cuối trận.

4.jpg
5.jpg

Với kết quả này, tuyển futsal nữ Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết fusal nữ SEA Games 33. Chiến thắng này khẳng định bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV đội tuyển sau hành trình đầy thử thách. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Indonesia và chủ nhà Thái Lan.

7.jpg
Trọng Đạt
