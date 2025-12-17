Nhật ký SEA Games 17/12: Thu Vinh lên tiếng, bắn súng Việt Nam mang về tấm HCV thứ 50

TPO - Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh giành HCV súng ngắn 25m đồng đội nữ. Các cô gái của tuyển bắn súng Việt Nam giành tổng 1.746 điểm, vượt lên Indonesia (1.716 điểm) và Thái Lan (1.709) điểm để mang về tấm HCV thứ 50 cho Thể thao Việt Nam.

Xem trực tiếp các môn thi đấu 17/12 report Niềm vui 4 tay chèo mang về HCV thứ 3 trong ngày của tuyển rowing Bùi Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ áp đảo mọi đối thủ để về nhất ở nội dung thuyền bốn nữ. Ảnh: Bùi Lượng. report Rowing: Các tay chèo Việt Nam liên tiếp gặt vàng Bộ tứ Bùi Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ giành HCV thuyền bốn nữ. Các cô gái vàng của rowing Việt Nam thắng áp đảo đối thủ với thành tích 7:42:680 so với đội về nhì là Thái Lan (7:46:340). Đây là HCV thứ 53 của đoàn TTVN. Riêng đội tuyển rowing đã giành 3 HCV trong sáng nay.



report Pencak Silat: Nguyễn Tấn Sang hạ đối thủ Thái Lan, giành HCV thuyết phục Nguyễn Tấn Sang đánh bại võ sĩ Thái Lan với tỷ số 84-53 ở chung kết hạng cân 80kg. Đây là tấm HCV mở hàng cho Pencak Silat Việt Nam ở SEA Games 33. report Xem trực tiếp các môn thi đấu 17/12 report Rowing: HCV thứ 51 cho TTVN Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCV ở nội dung thuyền đôi một mái chèo hạng nhẹ. Bộ đôi của Việt Nam về nhất với thành tích 7:53:080, vượt lên đối thủ Indonesia và Thái Lan. Ảnh: Bùi Lượng. Video: Hai tay chèo Việt Nam bỏ xa đối thủ về nhì. report Bắn súng: Thu Vinh và đồng đội giành HCV Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh giành HCV súng ngắn 25m đồng đội nữ. Các cô gái của tuyển bắn súng Việt Nam giành tổng 1.746 điểm, vượt lên Indonesia (1.716 điểm) và Thái Lan (1.709) điểm. Ảnh: M.D. report Rowing: Hồ Thị Duy giành huy chương vàng Hồ Thị Duy đánh bại đối thủ Philippines và Myanmar ở nội dung thuyền đơn nữ để mang về HCV thứ 49 cho đoàn TTVN. Video: Khoảnh khắc về đích của Hồ Thị Duy.

Tính đến hết ngày thi đấu 16/12, đoàn TTVN có 48 HCV, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau Indonesia và Thái Lan. Cụ thể là TTVN đang kém Indonesia 13 HCV, trong khi Thái Lan đã chắc chắn đứng nhất với 156 HCV. Đường đua hấp dẫn nhất trên bảng tổng sắp giờ là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Việt Nam cho vị trí thứ 2.

Ở ngày thi đấu 17/12, TTVN đặt kỳ vọng giành HCV ở nhiều bộ môn. Khởi đầu là buổi sáng với hy vọng vàng Nguyễn Thị Thật, xuất trận ở nội dung mà cô đang là đương kim vô địch SEA Games. Ở môn cờ vua, đội cờ tiêu chuẩn Maruk đấu bán kết với Philippines, kỳ vọng có HCV.

Tâm điểm của ngày thi đấu dồn vào đầu giờ chiều khi có một loạt nội dung của Muay, boxing, pencak silat, đấu kiếm và vật tranh chung kết. Bên cạnh đó, các nội dung thế mạnh như đua thuyền, bắn súng tiếp tục được kỳ vọng săn nhiều HCV, đóng góp cho ngày thi đấu thành công của TTVN.

Một điểm nhấn khác trong ngày thi đấu là trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và Philippines.