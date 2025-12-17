Khai mạc Giải Futsal Nam các Câu lạc bộ TP. Đà Nẵng

TPO - Sáng 16/12, Giải Futsal Nam các Câu lạc bộ TP. Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thu hút sự tham gia của 8 câu lạc bộ với gần 100 vận động viên.

Giải Futsal Nam các Câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025 chính thức diễn ra từ ngày 16 đến 20/12 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP. Đà Nẵng). Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Giải Futsal Nam các Câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ futsal trên địa bàn thành phố thi đấu giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy phong trào futsal Đà Nẵng ngày càng phát triển trong những năm tới.

Giải đấu có 8 câu lạc bộ với hơn 96 vận động viên tham dự.

Tham dự giải có 8 câu lạc bộ futsal tiêu biểu với hơn 96 vận động viên, gồm: NaNi Kids Futsal, Quảng Cáo Phát Đạt, Đông Giang, CB Phone Hoàng Thư, Minh Trần FC, Hải Trần Store, Đại Lập Thành FC và Hòa Vang.

Ông Đào Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao TP Đà Nẵng.

Ông Đào Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, Giải Futsal Nam các Câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Giải đấu năm nay quy tụ 8 câu lạc bộ futsal tiêu biểu trên địa bàn thành phố với 96 vận động viên, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cống hiến.

"Tôi mong muốn tiếp tục nâng cao phong trào futsal của thành phố, tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, phát triển lực lượng, qua đó thúc đẩy sự lớn mạnh của môn thể thao này trong cộng đồng", ông Tuấn nói.