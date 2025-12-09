Futsal nữ chờ lật đổ Thái Lan ở SEA Games 33

TPO - Ngày 9/12, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã chính thức công bố danh sách 14 vận động viên của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 33

Danh sách gồm 2 thủ môn Trần Thị Hải Yến, Ngô Nguyễn Thùy Linh cùng 12 cầu thủ trong đó lực lượng chủ yếu đến từ Thái Sơn Nam TP HCM với 8 cầu thủ, Trung tâm HL–TĐ TT Thống Nhất với 2 cầu thủ, Than KSVN 1 cầu thủ và 1 cầu thủ khác thuộc Trung tâm HL–TĐ TT Hà Nội.

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn chất lượng tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ngày 4/12, toàn đội về TPHCM để bước vào giai đoạn nước rút.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các tổ đấu, xây dựng lối chơi rõ nét và có phương án chiến thuật phù hợp cho từng trận. Đợt tập huấn trong và ngoài nước với 4 trận giao hữu chất lượng đã giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Tinh thần toàn đội đang rất tốt và sẵn sàng cho giải đấu.

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết những trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Indonesia được nhận định là đội bóng tiến bộ mạnh mẽ, thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết châu Á mới đây với lối chơi đa dạng, cường độ cao và nền tảng thể lực tốt. Myanmar cũng đã thay đổi nhiều sau một năm, từ ban huấn luyện đến lối chơi và đội hình, vì vậy toàn đội không được phép chủ quan.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 10/12. Trong trận ra quân ngày 12/12, đội tuyển sẽ đối đầu với Indonesia và sẽ gặp Myanmar ở lượt trận cuối vào ngày 14/12.

Tại SEA Games 33, Thái Lan đang là đương kim vô địch. Trong khi đó đội tuyển futsal nữ Việt Nam là đương kim vô địch giải nữ Đông Nam Á 2024.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn