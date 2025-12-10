Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Futsal nữ Việt Nam có mặt tại Bangkok, sẵn sàng hành trình chinh phục SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 10/12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tới Thái Lan sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng tại TP.HCM và Hàng Châu. Với tinh thần hứng khởi và lực lượng 14 cầu thủ được chọn lọc, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẵn sàng bước vào chiến dịch săn huy chương tại SEA Games 33.

1-3597.jpg

Chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 10h15, với toàn đội nhận được sự hỗ trợ tối đa theo quy trình ưu tiên dành cho các đoàn thể thao dự đại hội. Phó Chủ tịch VFF Việt Nam Trần Anh Tú có mặt tại sân bay để trực tiếp đón và động viên thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Trước khi lên đường, đội đã trải qua một tháng rèn luyện tại TP.HCM cùng chuyến tập huấn quan trọng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc là dịp để ban huấn luyện rà soát chuyên môn, hoàn thiện chiến thuật và đánh giá phong độ từng vị trí, trước khi chốt danh sách 14 cầu thủ cuối cùng dự SEA Games 33.

HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất. Dù đội hình có nhiều gương mặt lần đầu dự SEA Games, ông tin tưởng vào sự nỗ lực, khát khao thể hiện và tinh thần đoàn kết. “Chúng tôi mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ. Đó là nguồn động lực lớn giúp toàn đội thi đấu tốt hơn”, HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

2-4109.jpg

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam là đội tuyển thứ ba trong bốn đội tuyển của Việt Nam góp mặt tại các môn bóng đá và futsal SEA Games 33. Trước đó, U22 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia đã sang Bangkok từ ngày 1 và 2/12. Ở lượt trận ra quân, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 rồi để thua Philippines 0-1.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp Indonesia ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok, Thonburi. Địa điểm thi đấu cách nơi đóng quân của đội tại Nonthaburi khoảng 40 phút di chuyển nếu điều kiện giao thông thuận lợi.

Mục tiêu của đội là tiếp cận giải đấu từng bước một, ưu tiên thi đấu tập trung ở vòng bảng. Nếu hoàn thành mục tiêu đầu tiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ có thêm cơ sở để hướng tới việc cạnh tranh thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Trọng Đạt
#Futsal nữ #Việt Nam #SEA Games 33 #Bangkok #đội tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục