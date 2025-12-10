Futsal nữ Việt Nam có mặt tại Bangkok, sẵn sàng hành trình chinh phục SEA Games 33

TPO - Sáng 10/12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tới Thái Lan sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng tại TP.HCM và Hàng Châu. Với tinh thần hứng khởi và lực lượng 14 cầu thủ được chọn lọc, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẵn sàng bước vào chiến dịch săn huy chương tại SEA Games 33.

Chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 10h15, với toàn đội nhận được sự hỗ trợ tối đa theo quy trình ưu tiên dành cho các đoàn thể thao dự đại hội. Phó Chủ tịch VFF Việt Nam Trần Anh Tú có mặt tại sân bay để trực tiếp đón và động viên thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Trước khi lên đường, đội đã trải qua một tháng rèn luyện tại TP.HCM cùng chuyến tập huấn quan trọng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc là dịp để ban huấn luyện rà soát chuyên môn, hoàn thiện chiến thuật và đánh giá phong độ từng vị trí, trước khi chốt danh sách 14 cầu thủ cuối cùng dự SEA Games 33.

HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất. Dù đội hình có nhiều gương mặt lần đầu dự SEA Games, ông tin tưởng vào sự nỗ lực, khát khao thể hiện và tinh thần đoàn kết. “Chúng tôi mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ. Đó là nguồn động lực lớn giúp toàn đội thi đấu tốt hơn”, HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam là đội tuyển thứ ba trong bốn đội tuyển của Việt Nam góp mặt tại các môn bóng đá và futsal SEA Games 33. Trước đó, U22 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia đã sang Bangkok từ ngày 1 và 2/12. Ở lượt trận ra quân, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 rồi để thua Philippines 0-1.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp Indonesia ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok, Thonburi. Địa điểm thi đấu cách nơi đóng quân của đội tại Nonthaburi khoảng 40 phút di chuyển nếu điều kiện giao thông thuận lợi.

Mục tiêu của đội là tiếp cận giải đấu từng bước một, ưu tiên thi đấu tập trung ở vòng bảng. Nếu hoàn thành mục tiêu đầu tiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ có thêm cơ sở để hướng tới việc cạnh tranh thành tích cao nhất tại SEA Games 33.