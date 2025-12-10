Nhận định Club Brugge vs Arsenal, 0h300 ngày 11/12: Trùng trùng nguy cơ

TPO - Nhận định bóng đá Club Brugge vs Arsenal, Cúp C1 châu Âu lúc 0h300 ngày 11/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal đang ở trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, và họ cần phải tìm lại chiến thắng nếu không muốn sa lầy vào khủng hoảng.

Rice và nhiều ngôi sao Arsenal có dấu hiệu quá tải

Nhận định Club Brugge vs Arsenal

Arsenal khởi đầu mùa giải gần như hoàn hảo với sức mạnh đáng nể của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, cơn bão chấn thương gần đây khiến Pháo thủ chững lại ở Ngoại hạng Anh. Họ chỉ giành được 4/9 điểm tối đa trong 3 trận gần nhất (thắng 1, hòa 1, thua 1) sau khi mất cả hai trung vệ trụ cột là Saliba và Gabriel. Tân binh trẻ Cristhian Mosquera cũng chấn thương khiến HLV Mikel Arteta còn rất ít lựa chọn.

Bên cạnh lỗ hổng ở hàng phòng ngự, Arsenal còn phát sinh vấn đề mới nghiêm trọng không kém. Đó là sự quá tải của hàng tiền vệ, nơi Declan Rice và Zubimendi không có sự thay thế xứng đáng. Cuối tuần trước, Arsenal thua Aston Villa vào phút chót sau khi Rice và Zubimendi xuống sức trông thấy. HLV Mikel Arteta cần phải xoay vòng bộ đôi này nếu không muốn Pháo thủ “ôm hận” trong thời gian tới, khi lịch thi đấu dày đặc hơn. Arsenal hành quân đến sân Jan Breydel sau trận thua 2-1 trước Aston Villa, nhưng họ đã thắng cả năm trận đấu tại Champions League mùa này để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Làm khách của Club Brugge không phải thử thách đơn giản. Đội bóng Bỉ đang đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng, nhưng bất bại 2 trận sân nhà ở Cúp C1 châu Âu mùa này. Họ đè bẹp Monaco 4-1 trước khi cầm hòa Barca 3-3. Cho dù bị đánh giá thấp hơn Arsenal, nhưng Club Brugge hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

Arsenal có thể lặp lại kỳ tích mà chỉ một đội bóng Anh từng đạt được nếu họ trở lại mạch chiến thắng trước Club Brugge vào rạng sáng mai. Đội bóng của Mikel Arteta đã giành được 9 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng/vòng loại trực tiếp tại Cúp C1 châu Âu, ghi được 27 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Liverpool là đội bóng Anh duy nhất trước đây đã thắng 10 trận vòng bảng liên tiếp, thắng 12 trận trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2025.

Trong lịch sử Cúp C1 châu Âu, chỉ có bốn đội bóng Anh thắng cả sáu trận đầu tiên của một chiến dịch – Manchester United mùa 1965-66, Leeds United mùa 1969-70, Liverpool cả hai mùa 2021-22 và 2024-25, và Manchester City mùa 2023-24.

Ngoài ra, Arsenal đã thắng 6 trong 7 trận sân khách gần nhất tại Champions League (thua 1 trận), bao gồm cả hai trận ở mùa giải hiện tại mà không để thủng lưới bàn nào (thắng 2-0 trước Athletic Club và thắng 3-0 trước Slavia Prague).

Tuy nhiên, họ sẽ đến Jan Breydel với đội hình sứt mẻ. Ngoài 3 trung vệ chấn thương, Pháo thủ còn mất thêm Rice vì bị ốm. Trossard vừa trở lại cũng vắng mặt vì vấn đề thể lực, trong khi tài năng trẻ Dowman dính chấn thương mắt cá chân.

Với 15 điểm đang có, Arsenal gần như chắc chắn nằm trong tốp 8 và giành vé vào thẳng vòng knock-out Cúp C1 châu Âu mùa này. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm HLV Mikel Arteta cần xoay vòng đội hình nhiều hơn, qua đó giúp các trụ cột có thêm thời gian hồi sức.

Nếu tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Arsenal chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước Club Brugge. Dù vậy, họ hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả hòa và có thể dồn sức cho trận đấu với Wolves ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Lịch sử đối đầu Club Brugge vs Arsenal

Club Brugge đã đối đầu với 12 đội bóng Anh khác nhau tại các giải đấu châu Âu, nhưng trận đấu này sẽ là lần đầu tiên họ đối đầu với Arsenal. Đội bóng Bỉ chỉ thắng một trong 18 lần đối đầu gần nhất với các đối thủ đến từ Anh (3 hòa, 14 thua), dù chiến thắng đó đến từ Champions League - trận thắng 1-0 trước Aston Villa vào tháng 11 năm 2024.

Phong độ Club Brugge vs Arsenal