Thể thao

Hotgirl Taekwondo Châu Tuyết Vân và cảm giác lạ lẫm khi lần đầu làm khán giả tại SEA Games

Thanh Hải
TPO - Ngày 10/12 tại nhà thi đấu Fashion Island, nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân cùng bố mẹ có mặt trên khán đài cổ vũ cho các VĐV đội Taekwondo Việt Nam.

1000039772.jpg
Ảnh: Anh Thắng

Sáng 10/12, môn Taekwondo chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33, tuyển Taekwondo Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung quyền.

Sau 6 lần giành huy chương Vàng SEA Games, hotgirl Châu Tuyết Vân lần đầu ngồi trên khán đài cổ vũ cho tuyển Taekwondo Việt Nam.

Có mặt tại nhà thi đấu Fashion Island, nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân cùng bố mẹ ngồi trên khán đài cổ vũ cho các VĐV Việt Nam. Từng giành nhiều HCV cho thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực, Tuyết Vân cho biết mình vẫn có cảm giác hồi hộp.

“Tôi tham dự nhiều kỳ SEA Games liên tiếp, vì thế lần này làm khán giả có cảm giác khác lạ. Tôi vẫn giữ thói quen bước vào khu tập luyện, thi đấu của VĐV và bị bảo vệ chặn lại”, Tuyết Vân chia sẻ.

Nữ võ sĩ sinh năm 1990 cho biết thêm, dù cô không thi đấu ở SEA Games nhưng vẫn tham dự các giải đấu của thế giới. “Tôi gắn bó với Taekwondo từ bé nên khó bỏ lắm”, Châu Tuyết Vân cười chia sẻ.

Châu Tuyết Vân bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009, đạt nhiều thành tích ấn tượng, ở sân chơi khu vực, châu Á và thế giới. Hiện tại cô ngoài thi đấu còn làm công tác huấn luyện môn Taekwondo cũng như tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Châu Tuyết Vân

