Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tranh cãi bùng nổ: Giành huy chương Bạc trong nước mắt, đội Taekwondo Việt Nam khiếu kiện bất thành

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội Taekwondo Việt Nam đã ở rất gần tấm huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, nhưng họ lại bỏ lỡ sau những cáo buộc về cách chấm điểm thiếu công bằng.

1000039775.jpg
Ảnh: Anh Thắng

Sáng ngày 10/12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đội Taekwondo Việt Nam chỉ có thể giành huy chương Bạc sau khi thua Singapore ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn.

Trước đó đã có một chút trục trặc trong khâu tổ chức, khi đội Malaysia kiện chủ nhà Thái Lan khiến các trận đấu thuộc nội dung này đang phải tạm dừng. Ở trận tứ kết, phía Malaysia cho biết điểm của họ trội hơn nhưng trọng tài lại công bố Thái Lan thắng. Sau chừng 30 phút, Ban tổ chức nói rằng đã có sự nhầm lẫn trong cộng điểm thi đấu. Kết quả chung cuộc, phần thắng vẫn thuộc về Thái Lan, đội sẽ gặp Việt Nam ở bán kết.

1000039777.jpg
Ảnh: Anh Thắng

Trong trận bán kết sau đó, cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc của Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn và tiến vào chung kết gặp Singapore.

Đáng tiếc, bộ đôi taekwondo Việt Nam lại để thua và rời sàn đấu trong nước mắt. Thoạt đầu khi kết thúc, hai VĐV Việt Nam đã ôm nhau ăn mừng vì nghĩ đã giành huy chương Vàng, nhưng kết quả khiến cả hai cùng Ban huấn luyện và giới truyền thông Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu bị sốc. Theo kết quả chung cuộc được các trọng tài công bố, 2 VĐV Việt Nam đạt điểm kỹ thuật (8,50 - 8,38), so với đối thủ là 8,84 - 8,50.

Kết quả này không làm hài lòng Ban huấn luyện đội Taekwondo Việt Nam khi nhận thấy hai vận động viên Singapore mắc nhiều lỗi hơn nhưng lại nhận số điểm cao hơn.

1000039784.jpg
1000039783.jpg
1000039785.jpg

Lãnh đội taekwondo Thu Trang và HLV Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức gửi đơn kiện lên Ban tổ chức SEA Games 33, chỉ ra rằng cặp VĐV Singapore mắc 3 lỗi trong trận chung kết (VĐV nữ mắc 2 lỗi, VĐV nam mắc 1 lỗi) nhưng các trọng tài đã bỏ qua.

Không chỉ Việt Nam, đội Philippines cũng bất bình với kết quả của Ban tổ chức khi nhận phán quyết thua cuộc ở trận bán kết với Singapore, đồng thời trọng tài không đưa ra băng hình để biện minh cho kết quả. Họ cũng khiếu nại và "hy vọng vào một kết quả công bằng hơn", Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Philippines, Tolentino nói.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ xử lý, khiến các nội dung thi đấu tiếp theo cũng bị đình trệ, cuối cùng Ban tổ chức cũng ra phán quyết. Đó là giữ nguyên kết quả.

Cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc thi đấu nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn:

1000039776.jpg
z7311457721419-9c038bee9db628c3fbae42d3e98d5ef9.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7311457713992-14db4713d1259248cccba75f07057297.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7311457671327-d758847e01c598d4fcfbeb0f1d6c2660.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7311457668163-77ebe90c3e101c0ddee2e6b448440e6e.jpg
Ảnh: Anh Thắng
Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #đội taekwondo việt nam #đội taekwondo việt nam SEA Games 33 #huy chương vàng taekwondo việt nam SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục