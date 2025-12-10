Tranh cãi bùng nổ: Giành huy chương Bạc trong nước mắt, đội Taekwondo Việt Nam khiếu kiện bất thành

TPO - Đội Taekwondo Việt Nam đã ở rất gần tấm huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, nhưng họ lại bỏ lỡ sau những cáo buộc về cách chấm điểm thiếu công bằng.

Ảnh: Anh Thắng

Sáng ngày 10/12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đội Taekwondo Việt Nam chỉ có thể giành huy chương Bạc sau khi thua Singapore ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn.

Trước đó đã có một chút trục trặc trong khâu tổ chức, khi đội Malaysia kiện chủ nhà Thái Lan khiến các trận đấu thuộc nội dung này đang phải tạm dừng. Ở trận tứ kết, phía Malaysia cho biết điểm của họ trội hơn nhưng trọng tài lại công bố Thái Lan thắng. Sau chừng 30 phút, Ban tổ chức nói rằng đã có sự nhầm lẫn trong cộng điểm thi đấu. Kết quả chung cuộc, phần thắng vẫn thuộc về Thái Lan, đội sẽ gặp Việt Nam ở bán kết.



Trong trận bán kết sau đó, cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc của Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn và tiến vào chung kết gặp Singapore.

Đáng tiếc, bộ đôi taekwondo Việt Nam lại để thua và rời sàn đấu trong nước mắt. Thoạt đầu khi kết thúc, hai VĐV Việt Nam đã ôm nhau ăn mừng vì nghĩ đã giành huy chương Vàng, nhưng kết quả khiến cả hai cùng Ban huấn luyện và giới truyền thông Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu bị sốc. Theo kết quả chung cuộc được các trọng tài công bố, 2 VĐV Việt Nam đạt điểm kỹ thuật (8,50 - 8,38), so với đối thủ là 8,84 - 8,50.

Kết quả này không làm hài lòng Ban huấn luyện đội Taekwondo Việt Nam khi nhận thấy hai vận động viên Singapore mắc nhiều lỗi hơn nhưng lại nhận số điểm cao hơn.

Lãnh đội taekwondo Thu Trang và HLV Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức gửi đơn kiện lên Ban tổ chức SEA Games 33, chỉ ra rằng cặp VĐV Singapore mắc 3 lỗi trong trận chung kết (VĐV nữ mắc 2 lỗi, VĐV nam mắc 1 lỗi) nhưng các trọng tài đã bỏ qua.

Không chỉ Việt Nam, đội Philippines cũng bất bình với kết quả của Ban tổ chức khi nhận phán quyết thua cuộc ở trận bán kết với Singapore, đồng thời trọng tài không đưa ra băng hình để biện minh cho kết quả. Họ cũng khiếu nại và "hy vọng vào một kết quả công bằng hơn", Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Philippines, Tolentino nói.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ xử lý, khiến các nội dung thi đấu tiếp theo cũng bị đình trệ, cuối cùng Ban tổ chức cũng ra phán quyết. Đó là giữ nguyên kết quả.

Cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc thi đấu nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn:





Ảnh: Anh Thắng