Nhận định Real Madrid vs Man City, 3h00 ngày 11/12: Muôn trùng khó khăn

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Man City, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid được dự báo sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc tiếp đón Man City. Phong độ suy giảm, lực lượng sứt mẻ và tình hình nội bộ rối ren có thể khiến đội chủ nhà phải nhận lấy thất bại.

Man City đang ở thế cửa trên.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Man City

Sau quãng thời gian thăng hoa vào đầu mùa giải 2025/2026, Real Madrid lại đang sa sút trong thời gian gần đây. Thầy trò HLV Xabi Alonso liên tiếp đánh mất những điểm số quan trọng tại La Liga và bị đại kình địch Barcelona vượt mặt. Tại đấu trường châu Âu, Los Blancos cũng không khiến những người hâm mộ được yên tâm khi trải qua hai trận đấu rất vất vả trước Liverpool và Olympiacos.

Những kết quả bất lợi của đội bóng đã khiến HLV Xabi Alonso đối mặt với nguy cơ "bật bãi" chỉ sau nửa năm nắm quyền. Theo các tin đồn của Marca, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể bị sa thải nếu Real Madrid thất bại trước Man City trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 Champions League. Với chuỗi phong độ nghèo nàn vừa qua, nhiệm vụ vượt qua đại gia nước Anh dường như là bất khả thi.

Man City đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Sunderland vào cuối tuần vừa rồi. Ba điểm quý giá giúp đội bóng thành Manchester thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm. Đây quả thực là màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc tái đấu với đối thủ duyên nợ Real Madrid. Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện đang xếp thứ 9 tại Champions League, chỉ kém Los Blancos 2 điểm. Nếu đánh bại đối thủ ngay trên Bernabeu, Man City sẽ lọt vào top 8, đồng nghĩa với việc tiến gần hơn đến vòng 16 đội.

Man City đang nắm nhiều lợi thế trước chuyến làm khách tại Madrid nếu xét đến phong độ và lực lượng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang dần có được sự ổn định và sẽ có đội hình gần như tốt nhất. Trong khi đội chủ nhà lại gặp cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự, điều này khiến Real Madrid có thể gặp khó trước tốc độ và sức mạnh của Doku, Haaland hay Foden.

Real Madrid đang rất phụ thuộc vào khả năng săn bàn siêu hạng của Mbappe, trong khi tuyến giữa và hàng phòng ngự đang suy giảm phong độ trầm trọng. Chỉ cần ngôi sao người Pháp "im hơi lặng tiếng", Los Blancos gần như sẽ phải nhận về kết quả tồi tệ. Man City đã nhận 2 thất bại trước Real Madrid vào mùa giải trước, vì vậy đội bóng thành Manchester sẽ đến Tây Ban Nha với khát khao phục thù rất lớn. Trong bối cảnh Real Madrid đang suy yếu, cơ hội có được chiến thắng của thầy trò Pep Guardiola được tăng lên đáng kể.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Man City

Real Madrid chơi tệ kể từ tháng 11 đến nay. Los Blancos chỉ thắng 3/8 trận đấu trên mọi đấu trường.

Trái ngược với sự phập phù của Real Madrid, Man City càng đá càng hay trong hơn 1 tháng vừa qua. Đội bóng của Pep Guardiola nhận 2 thất bại và giành tới 6 chiến thắng.

Hai đội đã đối đấu với nhau 14 lần. Real Madrid giành 5 thắng lợi, trong khi Man City có 4 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Man City

Real Madrid không có sự phục vụ của Militao, Huijsen, Mendy, Carvajal, Camavinga, Alaba, Alexander-Arnold. Mbappe bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Man City thiếu Kovacic, Stones, Rodri.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Man City

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Rodrygo.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 1-2 Man City