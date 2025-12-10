Jujitsu mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Sáng 10/12, hai võ sĩ Việt Nam Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung Duo Show nữ môn jujitsu, đánh dấu tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33, các võ sĩ jujitsu Việt Nam đã khởi đầu đầy ấn tượng. Trong nội dung Duo Show nữ, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hoàn thành bài thi với 48 điểm, xếp thứ ba, qua đó mang về huy chương đồng cho đoàn.

Hai đội Thái Lan chiếm hai vị trí dẫn đầu, với Thái Lan 2 giành 51 điểm, Thái Lan 1 đạt 48,5 điểm. Đội tuyển Lào với 43,5 điểm không có huy chương.

Chia sẻ cảm xúc sau phần thi, Hồng Ngọc và Ngọc Bích cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi mang về tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam. Dù hơi tiếc nuối vì chưa giành vàng, chúng tôi vẫn còn các nội dung khác và sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất”.

Với kết quả này, tấm HCĐ đầu tiên của SEA Games 33 trở thành một cột mốc ý nghĩa cho thể thao Việt Nam, mở ra hy vọng cho các nội dung tiếp theo của nhóm võ thuật. Các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần thoải mái, không căng thẳng, thể hiện phong thái tự tin và quyết tâm.

Ngày 10/12, đội tuyển jujitsu Việt Nam còn bước vào các nội dung fighting với sự góp mặt của: Đào Hồng Sơn, Lê Kiên (62kg), Đặng Đình Tùng, Văn Sửu (77kg) của nam; và Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình (52kg), Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Thị Anh Thư (63kg) của nữ.

SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến nhóm võ thuật Việt Nam là những người tiên phong mang về thành tích huy chương, khởi đầu thuận lợi cho các môn mũi nhọn của Đoàn.