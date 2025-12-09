Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

U22 Việt Nam bác nghi vấn bắt tay Malaysia để loại Indonesia ở SEA Games 33

Vĩnh Xuân
TPO - Tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường cho biết mục tiêu của U22 Việt Nam là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B, hướng đến tấm HCV SEA Games 32 trên đất Thái Lan.

anh-chup-man-hinh-2025-12-09-luc-210312.png
U22 Việt Nam cần thắng U22 Malaysia nếu muốn chiếm vị trí nhất bảng B (ảnh Hữu Phạm)

“Tôi có xem trận Indonesia thua Philippines. Với cá nhân tôi và toàn đội, trận gặp Malaysia không có khái niệm hòa. Chúng tôi hướng đến chiến thắng”-Quốc Cường chia sẻ.

Tại bảng B, U22 Việt Nam đang cùng được 3 điểm với U22 Malaysia nhưng đứng thứ 2 do kém chỉ số phụ. Đội tuyển U22 Lào sau 2 trận thua đã chính thức rời cuộc chơi. Do U22 Indonesia vừa bất ngờ để thua U22 Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần kết quả hoà là giành vé vào bán kết.

HLV trưởng U22 Indonesia vì vậy lo ngại khả năng U22 Việt Nam và U22 Malaysia "bắt tay" nhau để loại đội bóng này. Tuy nhiên, Quốc cho biết anh và các đồng đội chỉ có mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng.

anh-chup-man-hinh-2025-12-09-luc-210256.png

Được biết Quốc Cường là em họ cựu tiền đạo HAGL Nguyễn Công Phượng. Anh cho biết đây không phải áp lực, trái lại là động lực để mình phấn đấu. Việc được khoác áo U22 Việt Nam đối với anh là niềm tự hào.

Thừa nhận những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, nhưng Quốc Cường cho rằng đây không phải trở ngại lớn. Càng khó khăn, anh và các đồng đội càng nỗ lực và quyết tâm hơn. Đây cũng là bí quyết để đội chơi tốt.

anh-chup-man-hinh-2025-12-09-luc-210327.png

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra ngày 11/12 tới trên sân Rajamangala (Bangkok). Đội tuyển U22 Việt Nam buộc phải chiến thắng nếu muốn giành vị trí nhất bảng B. Để chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik vừa qua đã cùng các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Philippines để đánh giá đối thủ.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #Thái Lan #U22 Malaysia #Kim Sang-sik #U22 Việt Nam

