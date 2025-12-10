Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nóng: Sau lễ khai mạc, Campuchia rút toàn bộ các vận động viên khỏi SEA Games 33

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo nguồn tin của truyền thông Thái Lan, mặc dù dự Lễ khai mạc nhưng đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút khỏi SEA Games 33.

z7310913905090-f44d1d7d854d8fae1687e8c54f24fe3e.jpg

Theo thông tin từ Daily News của Thái Lan, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút khỏi SEA Games 33 mặc dù vừa tham gia Lễ khai mạc vào tối ngày 9/12.

Như đã biết, trước thềm đại hội, Campuchia rút số môn thi đấu xuống còn 12, đồng thời đoàn thể thao tới Thái Lan chỉ có 137 người, trong đó có 72 vận động viên. Đoàn thể thao xứ chùa tháp tới Thái Lan vào ngày 8/12 và một số đã tham dự lễ khai mạc vào tối 9/12.

Tuy nhiên, theo trích dẫn từ Daily News, có những báo cáo gần đây cho biết phía Campuchia đã yêu cầu đoàn thể thao của họ rời khỏi SEA Games 33 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Trang Siam News đưa chi tiết hơn, rằng ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã thông báo với ông Chaipak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, rằng Campuchia sẽ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games.

z7310913692173-bfbfd540a71eef8be18b5b57116ad719.jpg

Tờ này cũng cho hay, đoàn thể thao Campuchia rất ấn tượng với lòng hiếu khách của Thái Lan, song họ được cảnh báo về tình trạng xung đột biên giới leo thang, dẫn đến những lo ngại về sự an toàn của các thành viên trong đoàn. Bên cạnh đó, gia đình các vận động viên cũng lo ngại rằng nếu tình hình trở nên xấu đi và các hãng hàng không ngừng hoạt động, các vận động viên có thể bị mắc kẹt ở Thái Lan.

Phía Campuchia cũng xin lỗi về quyết định này. Trước đó, ông Thana Chaiprasit, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan đã tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho đoàn thể thao Campuchia, đồng thời cho biết, trong trường hợp Campuchia đột ngột rời khỏi SEA Games 33, các môn thi đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến thay vì hủy bỏ. Hội đồng trọng tài sẽ xem xét trước khi chuyển vấn đề lên Hội đồng SEA Games. Vì sự cố này, nếu không đủ vận động viên từ 3 đội, các vận động viên có thể vẫn thi đấu và nhận 2 huy chương: vàng và bạc.

Daily News thông tin, ​​văn bản chính thức sẽ được đoàn thể thao Campuchia công bố vào khoảng 11h00 sáng nay, tức trưa ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Đoàn thể thao Campuchia #Campuchia rút khỏi SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục