Nóng: Sau lễ khai mạc, Campuchia rút toàn bộ các vận động viên khỏi SEA Games 33

Theo thông tin từ Daily News của Thái Lan, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút khỏi SEA Games 33 mặc dù vừa tham gia Lễ khai mạc vào tối ngày 9/12.

Như đã biết, trước thềm đại hội, Campuchia rút số môn thi đấu xuống còn 12, đồng thời đoàn thể thao tới Thái Lan chỉ có 137 người, trong đó có 72 vận động viên. Đoàn thể thao xứ chùa tháp tới Thái Lan vào ngày 8/12 và một số đã tham dự lễ khai mạc vào tối 9/12.

Tuy nhiên, theo trích dẫn từ Daily News, có những báo cáo gần đây cho biết phía Campuchia đã yêu cầu đoàn thể thao của họ rời khỏi SEA Games 33 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Trang Siam News đưa chi tiết hơn, rằng ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã thông báo với ông Chaipak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, rằng Campuchia sẽ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games.

Tờ này cũng cho hay, đoàn thể thao Campuchia rất ấn tượng với lòng hiếu khách của Thái Lan, song họ được cảnh báo về tình trạng xung đột biên giới leo thang, dẫn đến những lo ngại về sự an toàn của các thành viên trong đoàn. Bên cạnh đó, gia đình các vận động viên cũng lo ngại rằng nếu tình hình trở nên xấu đi và các hãng hàng không ngừng hoạt động, các vận động viên có thể bị mắc kẹt ở Thái Lan.

Phía Campuchia cũng xin lỗi về quyết định này. Trước đó, ông Thana Chaiprasit, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan đã tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho đoàn thể thao Campuchia, đồng thời cho biết, trong trường hợp Campuchia đột ngột rời khỏi SEA Games 33, các môn thi đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến thay vì hủy bỏ. Hội đồng trọng tài sẽ xem xét trước khi chuyển vấn đề lên Hội đồng SEA Games. Vì sự cố này, nếu không đủ vận động viên từ 3 đội, các vận động viên có thể vẫn thi đấu và nhận 2 huy chương: vàng và bạc.

Daily News thông tin, ​​văn bản chính thức sẽ được đoàn thể thao Campuchia công bố vào khoảng 11h00 sáng nay, tức trưa ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33.