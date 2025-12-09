Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cha qua đời, chân sút hàng đầu tuyển U22 Malaysia nghỉ trận đấu với U22 Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Cha của Haqimi Azim Rosli vừa qua đời sau một cơn đột quỵ. Tiền đạo 22 tuổi này phải về chịu tang cha, điều đó có nghĩa anh gần như chắc chắn không thể dự trận đại chiến với U22 Việt Nam vào 11/12.

2119923-4656.jpg

Sáng nay (9/12), Haqimi Azim Rosli nhận tin dữ từ quê nhà. Cha của anh phải nhập viện khẩn cấp do đột quỵ. Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng cha của Haqimi Azim Rosli không thể qua khỏi.

Tiền đạo tuyển U22 Malaysia thông báo trên mạng xã hội."Tôi xin thông báo với mọi người rằng cha tôi đã qua đời sáng nay. Sự ra đi của ông là điều rất sốc và khó khăn đối với gia đình chúng tôi”, Haqimi Azim Rosli viết.

Theo tờ Astro Arena, Haqimi Azim Rosli đã được ban lãnh đạo U22 Malaysia cho phép tham dự tang lễ của người cha quá cố. Trong ngày 9/12, anh đã có mặt ở quê nhà Johor. Từ thời điểm hiện tại đến khi diễn ra trận đại chiến với tuyển U22 Việt Nam còn 2 ngày, vì vậy gần như chắc chắn Haqimi Azim Rosli sẽ không kịp trở lại chuẩn bị cho trận đấu.

2119923.jpg
Haqimi Azim Rosli đã có 5 bàn cho U22 Malaysia

Nhiều khả năng Haqimi Azim Rosli chỉ quay lại SEA Games 33 nếu như đội nhà lọt vào bán kết. Đây lại là một thiệt thòi lớn của tuyển U22 Malaysia trước U22 Việt Nam. Nếu như thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như có lực lượng tối ưu chuẩn bị cho trận đánh thì bên phía đối diện, U22 Malaysia mất nhiều quân chủ lực. Ngoài một số vị trí không được CLB hỗ trợ cho lên tuyển, họ còn mất thêm Haqimi Azim Rosli.

Trong số 4 tiền đạo được đăng ký cho SEA Games 33, Haqimi Azim Rosli là cầu thủ ghi bàn tốt thứ nhì. Anh đã ghi tổng cộng 5 bàn ở cấp độ U22/U23 và 1 bàn cho đội tuyển quốc gia. Thành tích này chỉ kém Fergus Tierney (7 pha lập công). Tiếc rằng sau khi lập công giúp đội nhà đại thắng Lào, Haqimi Azim Rosli lại phải ngồi ngoài.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #kết quả bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Malaysia #Haqimi Azim Rosli #U22 Thái Lan #U22 Lào #HLV Kim Sang Sik

