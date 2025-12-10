Người Thái bùng nổ lời khen ngợi về Lễ khai mạc khiến tất cả tự hào

TPO - Mặc dù có những sai sót, nhưng về tổng thế, Lễ khai mạc SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã khiến người dân xứ chùa Vàng thay đổi góc nhìn về những gì họ có thể làm.

Ảnh: Anh Thắng

Lễ khai mạc SEA Games 33 có không ít sai sót, từ việc Ban tổ chức tiếp tục nhầm lẫn quốc kỳ, khi giới thiệu Indonesia nhưng lại dùng... cờ của Singapore đến drone trình chiếu 547 bộ huy chương trong khi con số chính xác là 574, rồi màn biểu diễn moto nước, và nghiêm trọng nhất là việc bản đồ Việt Nam bị thiếu Phú Quốc cùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (hiện Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý).

Bên cạnh đó là sự kiện bị gián đoạn chừng 30 phút để đợi Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, cùng việc ca sỹ Violette Wautier bị tố hát nhép, âm thanh của MC bị lỗi.

Tuy vậy, dưới góc độ của người dân Thái Lan, Lễ khai mạc SEA Games 33 đã diễn ra tuyệt vời hơn mong đợi. Trên các mạng xã hội của xứ chùa vàng tràn ngập lời khen với Ban tổ chức, rằng đây là chương trình hoành tráng, toàn diện và quy mô.

Tại lễ khai mạc, màn trình diễn của BamBam đã gây sốt bởi mang đến đẳng cấp quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí nói rằng họ sẵn sàng hủy concert để xem BamBam hát ở SEA Games.

Khoảnh khắc Hoàng hậu dẫn đầu đoàn vận động viên cũng rất sang trọng và thanh lịch, hoặc màn trình diễn dưới nước thực sự ngoạn mục khiến nhiều người phải xem đi xem lại.

Màn trình diễn Muay Thái của Buakaw cũng rất xuất sắc, chinh phục trái tim của cả người Thái lẫn bạn bè quốc tế, chứng minh rằng Muay Thái là môn võ thực thụ và ngày càng phổ biến.

"Nhìn chung, các chương trình tại Lễ khai mạc diễn ra mượt mà và rất thú vị. Không có gì phải chê trách, và buộc nhiều người phải thốt lên, họ cảm thấy tự hào về đất nước Thái Lan sau khi mang đến một Lễ khai mạc hoành tráng và trọn vẹn", trang TeeNee bình luận.

Nation TV thì đánh giá, Lễ khai mạc tại Rajamangala "đạt tiêu chuẩn thế giới và tạo nên một khởi đầu xứng đáng cho ngày hội thể thao Đông Nam Á".