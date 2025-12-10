Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Người Thái bùng nổ lời khen ngợi về Lễ khai mạc khiến tất cả tự hào

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mặc dù có những sai sót, nhưng về tổng thế, Lễ khai mạc SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã khiến người dân xứ chùa Vàng thay đổi góc nhìn về những gì họ có thể làm.

1000039589.jpg
Ảnh: Anh Thắng

Lễ khai mạc SEA Games 33 có không ít sai sót, từ việc Ban tổ chức tiếp tục nhầm lẫn quốc kỳ, khi giới thiệu Indonesia nhưng lại dùng... cờ của Singapore đến drone trình chiếu 547 bộ huy chương trong khi con số chính xác là 574, rồi màn biểu diễn moto nước, và nghiêm trọng nhất là việc bản đồ Việt Nam bị thiếu Phú Quốc cùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (hiện Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý).

Bên cạnh đó là sự kiện bị gián đoạn chừng 30 phút để đợi Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, cùng việc ca sỹ Violette Wautier bị tố hát nhép, âm thanh của MC bị lỗi.

Tuy vậy, dưới góc độ của người dân Thái Lan, Lễ khai mạc SEA Games 33 đã diễn ra tuyệt vời hơn mong đợi. Trên các mạng xã hội của xứ chùa vàng tràn ngập lời khen với Ban tổ chức, rằng đây là chương trình hoành tráng, toàn diện và quy mô.

1000039584.jpg
1000039592.jpg
1000039593.jpg
1000039591.jpg

Tại lễ khai mạc, màn trình diễn của BamBam đã gây sốt bởi mang đến đẳng cấp quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí nói rằng họ sẵn sàng hủy concert để xem BamBam hát ở SEA Games.

Khoảnh khắc Hoàng hậu dẫn đầu đoàn vận động viên cũng rất sang trọng và thanh lịch, hoặc màn trình diễn dưới nước thực sự ngoạn mục khiến nhiều người phải xem đi xem lại.

Màn trình diễn Muay Thái của Buakaw cũng rất xuất sắc, chinh phục trái tim của cả người Thái lẫn bạn bè quốc tế, chứng minh rằng Muay Thái là môn võ thực thụ và ngày càng phổ biến.

1000039590.jpg
1000039587.jpg
1000039585.jpg

"Nhìn chung, các chương trình tại Lễ khai mạc diễn ra mượt mà và rất thú vị. Không có gì phải chê trách, và buộc nhiều người phải thốt lên, họ cảm thấy tự hào về đất nước Thái Lan sau khi mang đến một Lễ khai mạc hoành tráng và trọn vẹn", trang TeeNee bình luận.

Nation TV thì đánh giá, Lễ khai mạc tại Rajamangala "đạt tiêu chuẩn thế giới và tạo nên một khởi đầu xứng đáng cho ngày hội thể thao Đông Nam Á".

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #lễ khai mạc SEA Games #Lễ Khai Mạc SEA Games 33 #Khai mạc SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục