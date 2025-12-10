Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Hôm nay, môn nào mang tấm huy chương Vàng đầu tiên về cho Việt Nam?

Thanh Hải
TPO - Hôm nay (10/12), Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn thi đấu, trong đó có nhiều hi vọng giành huy chương Vàng.

1000039579.jpg

SEA Games 33 chính thức bắt đầu sau Lễ khai mạc hoành tráng ở Rajamangala, các đoàn thể thao bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội. Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn thi đấu ngày 10/12, trong đó có không ít hi vọng vàng.

Jujitsu có cơ hội lớn trở thành môn có thể mang “vàng” đầu tiên về cho đoàn Việt Nam, với 6 trận chung kết ở các hạng cân 62kg nam, 72kg nam, 52kg nữ, 63kg nữ, duo show (song đấu) nam-nữ. Niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào võ sĩ Đào Hồng Sơn (hạng 62kg nam), người giành 2 huy chương Vàng SEA Games 31, 32 và đang là nhà vô địch thế giới.

1000039576.jpg
Võ sĩ Đào Hồng Sơn là niềm hi vọng HCV của tuyển Jujitsu Việt Nam.

Taekwondo cũng được dự đoán sẽ có huy chương Vàng trong ngày ra quân. Môn võ truyền thống của Hàn Quốc diễn ra từ lúc 11h00 đến 15h với 4 nội dung chung kết (biểu diễn). Nội dung quyền vốn là thế mạnh của Việt Nam ở đấu trường khu vực và những niềm hi vọng vàng của taekwondo Việt Nam có Nguyễn Thiên Phụng (từng 7 lần vô địch thế giới, 5 HCV SEA Games), Kim Hà, Kim Ngân...

Vào lúc 9h, các kình ngư Việt Nam cũng xuất trận ở môn bơi. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuyển bơi Việt Nam tranh tài ở các nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, 200m bướm nữ, 100m tự do nam, 50m ếch nữ, 100m ngửa nam, 4x100m tiếp sức tự do nữ.

1000039580.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam trong Lễ khai mạc SEA Games 33.

Nếu vượt qua vòng loại, các VĐV Việt Nam thi đấu vòng chung kết lúc 18h chiều cùng ngày. Giới chuyên môn đánh giá Trần Hưng Nguyên đủ sức bảo vệ huy chương Vàng ở cự ly sở trường 200m hỗn hợp. Ngoài ra, kình ngư mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp Lương Jeremie Loic Nimo, sẽ là “ẩn số” ở nội dung 100m tự do nam.

Cũng trong ngày ra quân, nếu thi đấu đúng phong độ, các tay chèo của Việt Nam có thể giành huy chương Vàng khi tranh tài ở 4 nội dung. Môn bi sắt có 4 nội dung, thi đấu từ 9h và bước vào chung kết lúc 17h, được chờ đợi có huy chương Vàng khi các VĐV của Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan, vô địch thế giới tại Pháp.

1000039581.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng đón Vàng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Với môn xe đạp, cua-rơ Nguyễn Thị Huyền Trang thi nội dung đổ đèo nữ lúc 9h30, với hi vọng có thể gây bất ngờ. Tương tự ở môn cờ vua, Việt Nam tranh tài ở nội dung cờ Ốc (cờ Thái).

Trong ngày 10/12, đoàn Việt Nam còn thi đấu ở các môn: Bóng chày nam (vòng loại), bóng rổ 3x3 (vòng loại), boxing (vòng loại), TDDC (vòng loại), bóng ném nam-nữ (vòng loại), Sailing (vòng loại), quần vợt (vòng loại), bóng chuyền nữ (vòng bảng, gặp Myanmar), MMA (vòng loại).

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Đoàn thể thao Việt Nam 2025 #Đoàn Thể thao Việt Nam

