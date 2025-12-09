SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan và giấc mơ tái lập sự thống trị

TPO - SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc hôm nay, và chủ nhà Thái Lan cũng bắt đầu hành trình tái lập vị trí số một thể thao Đông Nam Á bằng việc theo đuổi mục tiêu 241 huy chương Vàng.

Một trong những yếu tố làm nên bản sắc của SEA Games chính là quyền lực chủ nhà. Với mỗi kỳ đại hội, các quốc gia chủ nhà được phép đưa vào các nội dung thi đấu thế mạnh và có cơ hội giành chiến thắng cao nhất, bao gồm những các môn thể thao truyền thống với số lượng lớn huy chương Vàng được trao.

Ngoài ra, nước chủ nhà cũng ra nhiều quy chế và loại bỏ hoặc hạn chế các nội dung mà họ cho rằng cơ hội chiến thắng thấp. Như tại SEA Games 33, các vận động viên TDDC chỉ được phép tranh một huy chương cho mỗi bài thi cá nhân, đồng thời nội dung toàn năng cá nhân và nội dung đồng đội, hoặc ở môn bóng rổ nội dung 5x5, cầu thủ phải được công nhận là cầu thủ nội theo quy định của Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA. Với judo, hạng cân trên 78 kg vốn không được đưa vào 3 kỳ SEA Games gần nhất, nhưng kỳ này Thái Lan lại đưa vào bởi có nhiều vận động viên mạnh ở hạng cân này.

Đó là lý do các quốc gia chủ nhà thường giành kết thúc với vị trí dẫn đầu, hoặc ít nhất cũng cải thiện đáng kể thứ hạng so với những kỳ trước đó. Thống kê cho thấy, ở 32 kỳ SEA Games đã qua, 18 lần vị trí đứng đầu toàn đoàn thuộc về nước chủ nhà. Trong 18 lần này, 6 lần thuộc về Thái Lan, nước đăng cai nhiều nhất lịch sử đại hội (6). Các nước xếp sau là Indonesia với 4 lần và Myanmar, Việt Nam, Philippines (cùng 2).

Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu 241 huy chương Vàng SEA Games 33.

Cách đây 2 năm khi SEA Games 33 tổ chức tại Campuchia, tuy nước chủ nhà không dẫn đầu toàn đoàn nhưng vị trí thứ 4 cũng là sự tiến bộ vượt bậc. Nếu các kỳ trước, huy chương Vàng chỉ tính trên đầu ngón tay thì năm 2023, họ giành tới 81 huy chương Vàng. nhiều hơn tổng số huy chương Vàng họ có kể từ năm 1961 đến năm 2021 (78). Thành tích này phần lớn nhờ các môn thể thao thuộc Nhóm 3, vốn là những môn thể thao truyền thống hoặc được nước chủ nhà lựa chọn đưa vào. 47/81 huy chương Vàng của Campuchia thuộc nhóm môn thể thao này, chiếm 58%, tức hơn một nửa.

Việc nước chủ nhà tạo nên những kỷ lục về số huy chương cũng không phải cái gì đó gây kinh ngạc. Việt Nam, với tư cách chủ nhà SEA Games 31 đã tạo nên số lượng khổng lồ 205 huy chương Vàng.

Cho đến nay chưa quốc gia nào cán mốc 200. Ngay cả Thái Lan trong hai kỳ đăng cai gần nhất, đã càn quét hết các huy chương Vàng và bỏ xa các đối thủ cũng chỉ đạt được 157 huy chương Vàng tại SEA Games 1995 và 183 huy chương Vàng ở SEA Games 2007.

Liệu lần này Thái Lan có tận dụng lợi thế chủ nhà để thiết lập cột mốc mới? Tại SEA Games 2025, Thái Lan cũng các quốc gia thống nhất sẽ có 50 môn thể thao với 574 huy chương Vàng được trao. Thái Lan tranh tài với 1.531 vận động viên tham dự và hướng tới mục tiêu 241 huy chương vàng, chiếm gần một nửa trong tổng số.

Trong khi đó, ước tính của Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan và Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), họ có thể đạt hơn 280 huy chương Vàng. Số liệu từ Ban Phát triển Thể thao Ưu tú thuộc SAT chỉ ra rằng, nếu chỉ tính các môn thể thao có trong chương trình Thế vận hội và Đại hội Thể thao Châu Á, các vận động viên Thái Lan đã giành được 52% số huy chương Vàng tại SEA Games 32, nhiều hơn con số 40% của Việt Nam.

Với việc SEA Games 33 tăng tỷ lệ các môn thể thao quốc tế, theo trang Thestandard, chủ nhà Thái Lan có thể phát huy sức mạnh tối đa và kỷ lục mới sắp được tạo ra.