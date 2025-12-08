U22 Indonesia ngã ngựa, U22 Việt Nam rộng cửa vào bán kết SEA Games 33

TPO - Chỉ cần giành một điểm trước U22 Malaysia ở lượt cuối, U22 Việt Nam sẽ chắc chắn góp mặt tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tại bảng C, bất ngờ xảy ra khi U22 Philippines thắng U22 Indonesia. Với kết quả này, U22 Philippines đặt cả 2 chân vào bán kết SEA Games 33 với thành tích toàn thắng. U22 Indonesia sẽ đấu U22 Myanmar ở lượt cuối khi cả 2 đội này không còn quyền tự quyết.

Thất bại của U22 Indonesia mở ra cánh cửa thoáng cho các đội ở bảng A và B tiến vào bán kết. Với U22 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần giành thêm một điểm là chắc chắn đi tiếp. Ngay cả khi thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh với các đội nhì bảng cùng có 3 điểm.

Tại bảng B, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm. U22 Malaysia tạm thời xếp trên với hiệu số tốt hơn (+3). Lượt cuối, U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ quyết đấu cho vị trí nhất bảng. Nếu thắng U22 Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiển nhiên đi tiếp mà không cần quan tâm đến các trận còn lại.

Nếu trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia có tỷ số hòa, "Những chiến binh sao vàng" vẫn đứng nhì bảng B. Với 4 điểm, U22 Việt Nam vẫn chắc chắn đi tiếp vì đội nhì bảng A và C chỉ có thể giành tối đa 3 điểm.

Nếu U22 Việt Nam thua U22 Malaysia, sự cạnh tranh cho tấm vé vớt vào bán kết SEA Games 33 sẽ rất khốc liệt. Khi đó, hiệu số bàn thắng của các đội U22 là tiêu chí đầu tiên để phân loại các đội nhì bảng cùng có 3 điểm.

Trong kịch bản điên rồ nhất, là U22 Thái Lan thua U22 Singapore và U22 Việt Nam thua U22 Malaysia, có ít nhất 4 đội cùng giành 3 điểm và cạnh tranh vị trí duy nhất cho đội đứng nhì. Với quá nhiều lợi thế đang có trong tay, U22 Việt Nam hiển nhiên không muốn phải được định đoạt số phận bằng khe cửa hẹp nhất.

Sau chặng khởi đầu của môn bóng đá nam SEA Games 33, nhiều bất ngờ xảy ra ở bảng A và C. Tại bảng A, U22 Singapore bất ngờ thua U22 Timor-Leste, do đó phải chơi trận sinh tử với U22 Thái Lan để nuôi hy vọng mong manh giành suất nhì bảng vào bán kết. Ở bảng C, thất bại của U22 Indonesia trước U22 Philippines là cú sốc.

Lúc 16h00 ngày 11/12, U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia ở trận quyết định của bảng B. Cả 2 đội đều có màn khởi đầu thuận lợi trước U22 Lào, do đó cục diện trận "tử chiến" sắp tới sẽ rất khó đoán.