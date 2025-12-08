Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Indonesia ngã ngựa, U22 Việt Nam rộng cửa vào bán kết SEA Games 33

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ cần giành một điểm trước U22 Malaysia ở lượt cuối, U22 Việt Nam sẽ chắc chắn góp mặt tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

image-1.jpg
Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tại bảng C, bất ngờ xảy ra khi U22 Philippines thắng U22 Indonesia. Với kết quả này, U22 Philippines đặt cả 2 chân vào bán kết SEA Games 33 với thành tích toàn thắng. U22 Indonesia sẽ đấu U22 Myanmar ở lượt cuối khi cả 2 đội này không còn quyền tự quyết.

Thất bại của U22 Indonesia mở ra cánh cửa thoáng cho các đội ở bảng A và B tiến vào bán kết. Với U22 Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần giành thêm một điểm là chắc chắn đi tiếp. Ngay cả khi thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh với các đội nhì bảng cùng có 3 điểm.

Tại bảng B, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm. U22 Malaysia tạm thời xếp trên với hiệu số tốt hơn (+3). Lượt cuối, U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ quyết đấu cho vị trí nhất bảng. Nếu thắng U22 Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiển nhiên đi tiếp mà không cần quan tâm đến các trận còn lại.

Nếu trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia có tỷ số hòa, "Những chiến binh sao vàng" vẫn đứng nhì bảng B. Với 4 điểm, U22 Việt Nam vẫn chắc chắn đi tiếp vì đội nhì bảng A và C chỉ có thể giành tối đa 3 điểm.

Nếu U22 Việt Nam thua U22 Malaysia, sự cạnh tranh cho tấm vé vớt vào bán kết SEA Games 33 sẽ rất khốc liệt. Khi đó, hiệu số bàn thắng của các đội U22 là tiêu chí đầu tiên để phân loại các đội nhì bảng cùng có 3 điểm.

Trong kịch bản điên rồ nhất, là U22 Thái Lan thua U22 Singapore và U22 Việt Nam thua U22 Malaysia, có ít nhất 4 đội cùng giành 3 điểm và cạnh tranh vị trí duy nhất cho đội đứng nhì. Với quá nhiều lợi thế đang có trong tay, U22 Việt Nam hiển nhiên không muốn phải được định đoạt số phận bằng khe cửa hẹp nhất.

Sau chặng khởi đầu của môn bóng đá nam SEA Games 33, nhiều bất ngờ xảy ra ở bảng A và C. Tại bảng A, U22 Singapore bất ngờ thua U22 Timor-Leste, do đó phải chơi trận sinh tử với U22 Thái Lan để nuôi hy vọng mong manh giành suất nhì bảng vào bán kết. Ở bảng C, thất bại của U22 Indonesia trước U22 Philippines là cú sốc.

Lúc 16h00 ngày 11/12, U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia ở trận quyết định của bảng B. Cả 2 đội đều có màn khởi đầu thuận lợi trước U22 Lào, do đó cục diện trận "tử chiến" sắp tới sẽ rất khó đoán.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Hương Ly
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #bán kết #bóng đá nam #U22 Malaysia #U22 Indonesia #bất ngờ #u22 việt nam vs malaysia #lịch u22 việt nam vs malaysia #trực tiếp u22 việt nam vs malaysia #nhận định u22 việt nam vs malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục