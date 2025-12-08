Nhận định Wolves vs MU, 03h00 ngày 9/12: Thời cơ hiếm có

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs MU, vòng 15 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 9/12. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Wolves và MU. Quỷ đỏ sẽ leo lên vị trí thứ 6 nếu đánh bại Wolves.

Nhận định Wolves vs MU

Wolves vẫn đang tìm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 14 vòng đấu chỉ hòa và thua (hòa 2, thua 12). Họ đã tái lập kỷ lục buồn của Sheffield United ở mùa giải 2020/21, trở thành đội khởi đầu mùa giải tệ hại nhất lịch sử giải đấu.

Hai trận thua sít sao 1-0 trong hai lần ra quân gần nhất - trước Nottingham Forest và Aston Villa - đã làm giảm sút tinh thần, khiến Wolves phải đối mặt với nhiều thử thách hơn là một ngọn núi. Đội chủ nhà cũng thua cả 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, và đây là chuỗi trận thua tồi tệ nhất của họ trong lịch sử giải đấu hàng đầu này.

Tệ hơn nữa, Wolves không biết ghi bàn. Họ đã “tịt ngòi” 5 trận liên tiếp. Đây là lý do quan trọng khiến Wolves không thể giành điểm, cho dù hàng phòng ngự của họ đã cải thiện đáng kể dưới thời tân HLV Rob Edwards.

Tuy nhiên, gặp MU sẽ mang đến cơ hội cho Wolves tạo bất ngờ. Mùa trước, Wolves thắng “Quỷ đỏ” trong cả hai lượt trận và đều giữ sạch lưới, với tỷ số 2-0 tại Molineux và 1-0 tại Old Trafford. Dù vậy, điểm mấu chốt nằm ở chỗ Wolves cũng như MU đều thay đổi chóng mặt ở mùa này - theo chiều hướng trái ngược nhau.

Trong khi Wolves sa lầy khủng hoảng thì MU trở nên ổn định hơn trong mùa giải thứ hai với HLV Ruben Amorim. Trước trận đấu này, MU đang đứng thứ 12, nhưng họ đã có 22 điểm. Một chiến thắng trước Wolves sẽ giúp Quỷ đỏ leo thẳng lên vị trí thứ 6, bằng điểm với Chelsea và chỉ kém Crystal Palace đúng 1 điểm.

Hiện tại, MU vẫn chưa tìm được sự ổn định như mong đợi. Thế nhưng, chiến thắng ngược trước Palace tuần trước cho thấy chất lượng của MU không hề tệ. Trong ngày thi đấu đúng sức, họ có thể tạo sức ép và giành chiến thắng trước hầu hết đối thủ ở Ngoại hạng Anh.

MU bất bại trong 4 trận sân khách gần nhất tại giải đấu (thắng 2, hòa 2), sau khi đã trải qua chuỗi tám trận không thắng trên sân khách trước đó. Chuỗi trận bất bại dài nhất trên sân khách gần nhất của họ là bảy trận từ tháng 11 đến tháng 2 trong mùa giải 2021/22.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã có một pha kiến tạo trong cả bốn trận sân khách gần nhất tại Premier League (tổng cộng năm trận). Nếu có thêm một pha kiến tạo nữa trước Wolves, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ năm kiến tạo trong năm trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, sau Muzzy Izzet (2003), Cesc Fabregas (2014-15), Gerard Deulofeu (2015) và Mohamed Salah (2023).

Phong độ Wolves vs MU