Nhận định Crystal Palace vs MU, 19h00 ngày 30/11: Sẽ có bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs MU, vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 19h00 ngày 30/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thật dễ dàng để nghĩ về việc MU sẽ mất điểm tại Crystal Palace, khi phong độ và thành tích đối đầu đều chống lại thầy trò Ruben Amorim. Tuy nhiên rất có khả năng Quỷ đỏ sẽ gây bất ngờ vào những thời điểm bị đánh giá thấp.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs MU

Quãng nghỉ FIFA Days khiến mạch thăng hoa của MU bị gián đoạn, và ngay sau khi trở lại, họ đã nhận thất bại đáng thất vọng trước Everton ngay trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian. Trận thua này khiến chuỗi 5 trận bất bại bị cắt đứt, đồng thời đưa MU xuống vị trí thứ 10 trên BXH Premier League 2025/26.

Những gì diễn ra ở Old Trafford cuối tuần trước cũng cho thấy vấn đề của MU. Hôm đó họ đã tung ra 25 cú sút nhưng không một lần trở thành bàn thắng, nhưng lại để thủng lưới từ cú sút trúng đích duy nhất bên phía Everton. Mùa này tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ là đội tạo ra số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn bất kỳ đội nào khác và là đội sút nhiều thứ hai sau Liverpool, nhưng chỉ ghi được 19 bàn (2 trong số đó do đối phương phản lưới).

Giống MU, Crystal Palace cũng vừa mất chuỗi 5 trận bất bại khi để thua sát nút Strasbourg tại Conference League. Thế nhưng điều này không thể phủ nhận phong độ rất ổn của thầy trò HLV Oliver Glasner với hệ thống 3-4-2-1 tương tự Quỷ đỏ. Họ chắc chắn mang đến nhiều khó khăn cho Bruno Fernandes và các đồng đội. Tuy vậy, trong một ngày đẹp trời, MU vẫn có thể giành chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs MU

Chuỗi 12 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League (thắng 6 hòa 6) mang đến cho Crystal Palace rất nhiều sự tự tin, đặc biệt trước các vị khách MU mà họ từng đánh bại 3/4 lần đối đầu gần nhất (còn lại hòa 1). Đáng ngạc nhiên, đội bóng London đã giữ sạch lưới trong cả 4 trận này.

Một chi tiết khác chống lại MU là họ chỉ thắng 3 trong số 26 trận đã qua ở Ngoại hạng Anh trên sân của các đội bóng London (còn lại hòa 7 thua 16). Họ cũng thắng duy nhất 1 trong 11 trận sân khách trở lại đây ở giải đấu hàng đầu nước Anh (hòa 4 thua 6), khi đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 vào tháng trước.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs MU

Matheus Cunha đã bị chấn động ở đầu trong trận thua Everton và sẽ không tham gia trận đấu với Crystal Palace. Joshua Zirkzee có cơ hội đá chính nhưng rất có thể Amorim sẽ sử dụng Mason Mount và đưa Bryan Mbeumo vào vị trí trung phong. Ngoài ra, Benjamin Sesko và Harry Maguire cũng chưa trở lại sau chấn thương.

Về phía Crystal Palace, khả năng ra sân của Will Hughes còn bỏ ngỏ trong khi Caleb Kporha, Borna Sosa, Cheick Doucoure, Chadi Riad và Rio Cardines vẫn tiếp tục ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs MU Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 0-1 MU