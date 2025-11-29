U17 Thái Lan thua sốc, đối diện nguy cơ không qua nổi vòng loại châu Á

TPO - Trong ngày U17 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng thì U17 Thái Lan đã bất ngờ thua U17 Turkmenistan, khiến họ đang gặp bất lợi ở cuộc đua lấy ngôi đầu cùng vé dự VCK châu Á 2026.

U17 Thái Lan và U17 Turkmenistan bước vào trận đấu ở lượt thứ 3 vòng loại châu Á với hành trang là 6 điểm. Thái Lan nắm giữ lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nên họ được kỳ vọng sẽ bỏ túi 3 điểm.

Tuy nhiên với bóng đá trẻ, những biến cố luôn xuất hiện và người Thái đã trở thành nạn nhân của biến cố ngay trên sân nhà. Trong hiệp 1, họ chịu tới 2 bàn thua ở các phút 14 và 24. Cả 2 bàn thua của chủ nhà đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân của Pongkun Buachaiyo và Thanapon Tapcharoenpong.

Vào hiệp 2, Thái Lan nỗ lực vùng lên nhưng khi chưa thể tấn công sắc sảo thì họ lại nhận bàn thua thứ 3 ở phút 61. Chỉ 3 phút sau, Thái Lan đã gỡ được bàn đầu tiên và đến phút 72, họ đưa tỷ số về 2-3. Nhưng thời gian còn lại, Thái Lan không thể thay đổi bảng tỷ số.

U17 Thái Lan thua sốc trên sân nhà

Kết quả thua 2-3 đẩy U17 Thái Lan vào tình thế khó khăn ở cuộc đua tay ba với U17 Turkmenistan và U17 Kuwait. Trận cuối, nếu U17 Thái Lan thắng U17 Kuwait, bảng F sẽ chứng kiến kịch bản 3 đội có cùng 9 điểm. Lúc này, thành tích đối đầu giữa cả 3 sẽ đóng vai trò quyết định.

Theo phân tích, U17 Thái Lan phải thắng và ghi ít nhất 2 bàn vào lưới đối thủ thì mới có thể giành ngôi đầu, qua đó đặt vé đi tiếp. Trong bối cảnh U17 Kuwait đang đạt phong độ toàn thắng, việc đánh bại đội bóng này và ghi ít nhất 2 bàn sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với U17 Thái Lan.

Với việc mỗi bảng vòng loại chỉ lấy đội dẫn đầu đi tiếp, không loại trừ cả Đông Nam Á chỉ có U17 Việt Nam và U17 Myanmar vượt qua vòng loại. Các đại diện khác đều đang thất thế. U17 Lào đã thua U17 Kyrgyzstan nên đánh mất thế chủ động, trong khi các đội U17 Singapore, U17 Brunei, U17 Philippines... đều đã bị loại.