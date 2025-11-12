U17 Indonesia không thể lách qua khe cửa hẹp, ngậm ngùi bị loại sớm ở World Cup 2025

TPO - Phép màu đã không xảy ra với U17 Indonesia. Trong lượt trận cuối cùng vòng bảng, các đối thủ trực tiếp của họ đã bảo vệ được vị trí trong Top 8 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, qua đó giành vé vượt qua vòng bảng World Cup 2025. Đồng nghĩa đại diện Đông Nam Á phải sớm về nhà.

Giấc mơ vượt qua vòng bảng đã khép lại với Indonesia

Tại giải U17 thế giới 2025 có 12 bảng đấu, mỗi bảng sẽ đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội dẫn đầu giành vé đi tiếp (tổng 24 đội). Cơ hội vẫn sẽ dành cho các đội xếp thứ 3. Theo đó, 8 trong 12 đội đứng thứ 3 đạt thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng trong. Vòng knock-out của World Cup sẽ bắt đầu từ giai đoạn 1/16 với tổng cộng 32 đội.

Trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng, U17 Indonesia đã hoàn thành 3 trận vòng bảng với 3 điểm, hiệu số là -5. Đội tuyển này đứng thứ 10 trên danh sách các đội xếp thứ 3. Có vài đội tuyển chưa hoàn tất lượt trận cuối là Paraguay, Burkina Faso và Saudi Arabia. Indonesia sẽ chỉ có thể đi tiếp nếu như ít nhất 2 trong 3 đội này thua với cách biệt 6 bàn trở lên. Khi ấy, hiệu số của Paraguay/Burkina Faso/Saudi Arabia sẽ kém Indonesia, tạo cơ hội cho đại diện Đông Nam Á sẽ vươn lên 8 đội xếp thứ 3 có vé đi tiếp.

Vẫn biết đây là cánh cửa cực kỳ hẹp với đại diện Đông Nam Á nhưng với tính chất của một trận đấu cấp độ U17, mọi thứ có thể xảy ra. Từ đầu giải, những trận đấu xuất hiện hơn 6 bàn thắng đã hơn 1 lần xuất hiện, đặc biệt có trận còn xảy ra tỷ số 16-0.

Tuy nhiên, đêm qua đã không có bất cứ phép màu nào đến với Indonesia. Đối thủ đầu tiên mà họ kỳ vọng có thể thua 0-6 là Paraguay thì hòa CH Ireland để giành suất đi tiếp. Trong khi đó, Burkina Faso thậm chỉ còn áp đảo và giành chiến thắng trước Tajikistan.

Đội tuyển cuối cùng trong "tầm ngắm" của Indonesia là Saudi Arabia đã thua, nhưng đội tuyển này thì thua nhẹ nhàng trước Mali. Kết cục, Indonesia đã không thể giành vé đi tiếp. Lần thứ 2 liên tiếp họ dừng bước ở giải U17 thế giới ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên lần này, U17 Indonesia vẫn có thể ngẩng cao đầu ra về khi họ đã giành chiến thắng đầu tiên (2-1 trước Honduras). Đây cũng là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên thắng được một trận ở các kỳ U17 World Cup từ trước tới nay.