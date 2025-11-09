Bóng đá Triều Tiên không ngừng thống trị thế giới ở sân chơi dành cho lứa trẻ

TPO - Rạng sáng nay, U17 nữ Triều Tiên đã dễ dàng vượt qua U17 nữ Hà Lan 3-0 để đăng quang World Cup 2025 dành cho lứa U17. Chiến thắng này tiếp tục phản ánh sức mạnh không thể chế ngự của bóng đá trẻ tại quốc gia này.

U17 nữ Triều Tiên vô địch thế giới, ẵm gần hết các giải thưởng cá nhân

Dù còn gặp nhiều khó khăn và thường xuyên đóng cửa với làng túc cầu thế giới nhưng bóng đá Triều Tiên vẫn liên tục cho ra lò những lứa cầu thủ xuất sắc. Lứa U17 của họ chính là tiêu biểu nhất. Tại World Cup 2025 vừa kết thúc, U17 nữ Triều Tiên gần như không gặp bất cứ khó khăn nào. Họ trở thành đội ghi bàn tốt nhất, thủng lưới ít nhất giải.

Trong 7 trận đã đấu, U17 nữ Triều Tiên luôn ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Trước Hà Lan, Nhật Bản vốn là những nền bóng đá mạnh nhưng U17 nữ Triều Tiên đều vượt qua dễ dàng, ghi 5 bàn mỗi trận trước 2 đối thủ này. Khi gặp lại Hà Lan ở chung kết vào rạng sáng nay, đại diện Đông Á nã vào lưới đối thủ tới 3 bàn ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, họ chơi chậm lại để giữ thành quả nên không có thêm bàn thắng nào. 7 trận thắng liên tiếp, sở hữu những thống kê ấn tượng nhất giải, đó là lý do vì sao U17 nữ Triều Tiên đã vô địch thế giới một cách không thể thuyết phục hơn.

Đội nam U17 Triều Tiên cũng đang gây ấn tượng mạnh mẽ

Đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của nền bóng đá này ở sân chơi U17 thế giới. 5 lần tổ chức vừa qua, có tới 3 lần U17 nữ Triều Tiên lên ngôi. Giải vô địch thế giới nữ dành cho lứa U17 mới diễn ra 9 lần thì đội tuyển này đã vô địch tới 4. Đây là những thống kê mạnh mẽ, chứng thực cho sức mạnh không thể ngăn cản của bóng đá trẻ Triều Tiên.

Họ không chỉ đầu tư vào một lứa cầu thủ. Những ngôi sao U17 khi trưởng thành tiếp tục mang về vinh quang cho đất nước. Ở sân chơi U20 nữ, Triều Tiên cũng là thế lực hàng đầu. Năm 2024, họ đã vượt qua hàng loạt tên tuổi để đăng quang. Đó cũng là chức vô địch thế giới thứ 3 của đội U20 nữ Triều Tiên.

Bóng đá nữ vốn là thế mạnh vô song của quốc gia này, và họ đang đưa các đội nam đi trên con đường tương tự. Tại World Cup U17 đang diễn ra ở Qatar, đội U17 nam Triều Tiên đang dẫn đầu bảng, trên cả Đức và Colombia. Cửa vào vòng trong với họ là rất rộng mở và đội tuyển này hứa hẹn sẽ vô vàn thách thức cho các đối thủ khi hiện tại, họ nằm trong những đội sở hữu hàng công tốt nhất giải (6 bàn qua 2 trận).