Đương kim vô địch Hà Nội chạm trán Á quân SLNA tại vòng bảng U17 Quốc gia 2025

Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 hứa hẹn sôi động ngay từ vòng bảng khi đương kim vô địch Hà Nội đối đầu á quân SLNA. Cuộc chạm trán này được xem là màn tái hiện trận chung kết năm ngoái và là tâm điểm của bảng đấu.

Ngày 8/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức bốc thăm và xếp lịch thi đấu của Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu các giải quốc gia do VFFtổ chức thường niên, nhằm tạo điều kiện rèn luyện, cọ xát chuyên môn cho các cầu thủ trẻ, đồng thời qua đó giúp các CLB tạo nguồn lực kế cận cho tương lai, cũng như đáp ứng mô hình phát triển của bóng đá hiện đại, phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 Quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, mà còn là nơi để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà”.

“Đây đồng thời là cơ sở đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (được tổ chức tại Hà Nội) và vòng chung kết U17 này cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”, ông Phú nhấn mạnh.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội, PVF CAND, SLNA, Thép xanh Nam Định, LPBank HAGL, SHB Đà Nẵng, TP HCM (Trung tâm TDTT Thống Nhất), CLB BĐ TP HCM, An Giang và Becamex TP HCM.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các CLB bóng đá TP HCM, CAHN, Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TP HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Bảng C gồm các đội TP HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công - Viettel.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Bà Rịa, TP HCM từ ngày 13/9 đến 26/9. Các đội sẽ chia thành 3 bảng A, B, C (4 đội/bảng), thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ nhất, ba đội xếp thứ nhì và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba bảng sẽ vào thi đấu các trận tứ kết, bán kết và chung kết.