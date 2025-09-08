Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đương kim vô địch Hà Nội chạm trán Á quân SLNA tại vòng bảng U17 Quốc gia 2025

Trọng Đạt

Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 hứa hẹn sôi động ngay từ vòng bảng khi đương kim vô địch Hà Nội đối đầu á quân SLNA. Cuộc chạm trán này được xem là màn tái hiện trận chung kết năm ngoái và là tâm điểm của bảng đấu.

vff.jpg

Ngày 8/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức bốc thăm và xếp lịch thi đấu của Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu các giải quốc gia do VFFtổ chức thường niên, nhằm tạo điều kiện rèn luyện, cọ xát chuyên môn cho các cầu thủ trẻ, đồng thời qua đó giúp các CLB tạo nguồn lực kế cận cho tương lai, cũng như đáp ứng mô hình phát triển của bóng đá hiện đại, phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Giải U17 Quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, mà còn là nơi để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà”.

“Đây đồng thời là cơ sở đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (được tổ chức tại Hà Nội) và vòng chung kết U17 này cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”, ông Phú nhấn mạnh.

2.jpg

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội, PVF CAND, SLNA, Thép xanh Nam Định, LPBank HAGL, SHB Đà Nẵng, TP HCM (Trung tâm TDTT Thống Nhất), CLB BĐ TP HCM, An Giang và Becamex TP HCM.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các CLB bóng đá TP HCM, CAHN, Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TP HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Bảng C gồm các đội TP HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công - Viettel.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Bà Rịa, TP HCM từ ngày 13/9 đến 26/9. Các đội sẽ chia thành 3 bảng A, B, C (4 đội/bảng), thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ nhất, ba đội xếp thứ nhì và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba bảng sẽ vào thi đấu các trận tứ kết, bán kết và chung kết.

Trọng Đạt
#U17 Quốc gia 2025 #Hà Nội #SLNA #bóng đá trẻ #giải bóng đá trẻ Việt Nam #vòng bảng U17 #bóng đá quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục