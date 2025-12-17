Nhật ký SEA Games 17/12: Nhà vô địch Nguyễn Thị Thật xuất trận

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nguyễn Thị Thật xuất trận ở nội dung Xuất phát đồng hàng cá nhân nữ, hứa hẹn mang về tấm huy chương vàng mở màn cho ngày thi đấu 17/12 của Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.

report Rowing: Hồ Thị Duy giành huy chương vàng

Hồ Thị Duy đánh bại đối thủ Philippines và Myanmar để mang về HCV thứ 49 cho đoàn TTVN.

nhay-xa-9.jpg

Tính đến hết ngày thi đấu 16/12, đoàn TTVN có 48 HCV, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau Indonesia và Thái Lan. Cụ thể là TTVN đang kém Indonesia 13 HCV, trong khi Thái Lan đã chắc chắn đứng nhất với 156 HCV. Đường đua hấp dẫn nhất trên bảng tổng sắp giờ là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Việt Nam cho vị trí thứ 2.

Ở ngày thi đấu 17/12, TTVN đặt kỳ vọng giành HCV ở nhiều bộ môn. Khởi đầu là buổi sáng với hy vọng vàng Nguyễn Thị Thật, xuất trận ở nội dung mà cô đang là đương kim vô địch SEA Games. Ở môn cờ vua, đội cờ tiêu chuẩn Maruk đấu bán kết với Philippines, kỳ vọng có HCV.

Tâm điểm của ngày thi đấu dồn vào đầu giờ chiều khi có một loạt nội dung của Muay, boxing, pencak silat, đấu kiếm và vật tranh chung kết. Bên cạnh đó, các nội dung thế mạnh như đua thuyền, bắn súng tiếp tục được kỳ vọng săn nhiều HCV, đóng góp cho ngày thi đấu thành công của TTVN.

Một điểm nhấn khác trong ngày thi đấu là trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và Philippines.

Hương Ly
