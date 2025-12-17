Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 17/12: Hy vọng vàng từ võ, vật và bóng đá

TPO - SEA Games 33 bước vào ngày thi đấu hôm nay với nhiều nội dung chung kết hứa hẹn mang về huy chương cho Đoàn Thể Thao Việt Nam, đặc biệt là ở các môn đối kháng như muay, pencak silat và vật.

Sau 7 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam đã giành 48 HCV, 55 HCB và 79 HCĐ, tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp. Trong hôm nay, các võ sĩ, đô vật cùng nhiều VĐV khác sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng tốc trên bảng xếp hạng.

Muay Thái có 6 trận chung kết, pencak silat 4 trận, boxing 5 trận bán kết, trong khi vật có 4 nam VĐV bước vào vòng loại và chung kết. Đây là những nội dung được kỳ vọng sẽ mang về thêm huy chương vàng.

Ngoài các môn đối kháng, những bộ môn kỹ thuật như bắn cung, bắn súng, đấu kiếm, đua thuyền, rowing cũng là cơ hội để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích.

Ở bắn cung, sáng nay đội tuyển nữ tranh HCĐ cung 1 dây với Thái Lan lúc 9h30. Tiếp đó, chung kết đồng đội nam cung 1 dây diễn ra lúc 13h gặp Indonesia, trước khi Triệu Huyền Diệp bước vào chung kết cá nhân nữ đối đầu cung thủ Diananda của Indonesia lúc 14h.

Đấu kiếm sẽ diễn ra từ 10h với các nội dung cá nhân nam kiếm 3 cạnh, cá nhân nữ kiếm liễu và cá nhân nam kiếm chém, từ vòng loại đến chung kết. Bắn súng bắt đầu lúc 9h30 với các nội dung cá nhân và đồng đội súng trường nữ 3 tư thế 50m, cùng cá nhân và đồng đội nữ súng ngắn hơi 25m.

Môn cờ cũng ghi dấu ấn khi đội đôi nam tiêu chuẩn Maruk gặp Philippines ở bán kết lúc 9h. Nếu chiến thắng, Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lúc 15h. Môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội thi đấu xuất phát đồng hàng nữ từ 9h, đánh dấu nội dung cuối cùng của tay đua số một Việt Nam tại SEA Games 33.

Trong khi đó, tâm điểm của người hâm mộ trong ngày vẫn là trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Philippines lúc 19h30. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi tại SEA Games.

Ngày thi đấu thứ 8 hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc khi các VĐV Việt Nam bước vào những nội dung quan trọng, quyết tâm giành thêm huy chương vàng, khẳng định vị thế trên bảng tổng sắp SEA Games 33.