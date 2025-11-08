U17 Indonesia thua đậm U17 Brazil, chưa có điểm nào ở World Cup 2025

TPO - Không có bất ngờ nào khi U17 Indonesia gặp U17 Brazil ở lượt trận thứ 2 Cúp thế giới dành cho lứa U17. Đội tuyển Đông Nam Á thua đậm 0-4 và chấp nhận cảnh trắng tay sau 2 trận.

Trước khi bước vào trận đấu với U17 Brazil, U17 Indonesia đã thất bại 1-3 trong màn so tài với Zambia. Trận thua trước đối thủ trực tiếp khiến Indonesia thất thế ở cuộc đua giành vé đi tiếp. Họ buộc phải có điểm trước Brazil nhưng đây là nhiệm vụ không tưởng đối với đại diện Đông Nam Á vì Brazil là nền bóng đá hàng đầu thế giới, nơi đào tạo những tài năng trẻ xuất sắc nhất.

Thế trận trên sân nhanh chóng khiến tham vọng của U17 Indonesia bị dội gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 3, họ đã thủng lưới khi Luis Eduardo đánh đầu gọn gàng ghi bàn sau đường chuyền của Dell. Tình huống này mở ra thế trận áp đảo hoàn toàn cho đại diện Nam Mỹ. Họ thi đấu nửa sân với mọi thống kê vượt trội.

U17 Brazil dứt điểm 8 lần, gồm 5 trúng đích và ghi thêm 2 bàn nữa, trong khi tất cả mọi chỉ số của U17 Indonesia đều là 0. Đại diện Đông Nam Á tạm rời sân với kết quả thua 0-3.

Brazil đá như đi dạo trước Indonesia

Trong hiệp 2, U17 Indonesia nỗ lực hơn nhưng họ vẫn không thể gây ra áp lực lên phía Brazil. Trong khi đó, do đã có vốn là 3 bàn thắng nên Brazil tấn công không quá quyết liệt.

Dàn sao trẻ xứ Samba chỉ ghi thêm 1 bàn nữa để ra về với chiến thắng 4-0. Như vậy, họ chính thức giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, U17 Indonesia chưa có điểm nào nhưng họ chưa bị loại tại VCK U17 World Cup 2025.

Theo thể thức mới, giải đấu có 48 đội với 32 cái tên đi tiếp. Nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, Indonesia vẫn vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 1/16.