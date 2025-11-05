Đội tuyển futsal Việt Nam chung bảng Thái Lan ở VCK châu Á

TPO - Chiều nay, tại Jakarta (Indonesia), Liên đoàn bóng đá châu Á vừa tiến hành bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá trong nhà châu Á 2026. Kết quả, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan.

Việt Nam là đội bóng thuộc nhóm 2 trước lễ bốc thăm. Vậy nên đội sẽ phải chung bảng với 1 đại diện đến từ nhóm 1 vốn là nhóm hạt giống. Và trong số 4 cái tên gồm Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản và Iran (những đội tuyển đứng cao nhất châu Á trên BXH FIFA) thì lá thăm đã chọn cho Việt Nam cái tên quen thuộc Thái Lan.

Ở giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, Việt Nam đã thắng Thái Lan nhưng phải thừa nhận rằng khi đó, đối thủ không có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt không thể sử dụng cầu thủ đang đá ở châu Âu - Muhammad Osamanmusa.

Nhìn chung thì thực lực của Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam. Vậy nên nhiệm vụ của đội bóng là vượt qua 2 cái tên gồm Kuwait và Lebanon. Đây là những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đặc biệt Lebanon vừa thua nặng nề Việt Nam 0-4 ở vòng loại Cúp châu Á vừa qua.

Kết quả bốc thăm VCK futsal châu Á 2026

Trong khi đó chủ nhà Indonesia rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Họ chỉ phải gặp Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc. Với bóng đá 11 người, Indonesia có thể không hơn 3 cái tên này nhưng ở bóng đá trong nhà, họ vượt trội.

Hai bảng C và D sẽ chứng kiến những cuộc so tài nảy lửa giữa các ứng viên nặng ký. Tại bảng C, Nhật Bản và Uzbekistan hứa hẹn tạo ra cuộc tranh tài gay cấn. 2 cái tên còn lại gồm Australia và Tajikistan nhiều khả năng sẽ bị biến thành “bia đỡ đạn”. Điều tương tự cũng xảy ra với Malaysia khi họ rơi vào bảng D với Iran, Afghanistan và Saudi Arabia.

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá trong nhà châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 đến 31/5. Mỗi bảng sẽ lấy 2 đội dẫn đầu vào tứ kết.