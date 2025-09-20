Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

ĐT futsal Việt Nam ghi tới 9 bàn ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2026

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong trận đấu vừa diễn ra tại vòng loại Cúp châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đã vùi dập Hồng Kông Trung Quốc tới 9-1. Thầy trò HLV Giustozzi đã khởi đầu rất tốt trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng chung kết.

ezgif-1cc6aafcb21a71.gif
Hồng Kông Trung Quốc chơi power-play giúp Việt Nam dễ dàng ghi bàn

Việt Nam mạnh vượt trội đối thủ. Nếu như Việt Nam đứng thứ 26 thế giới, đứng thứ 4 châu Á thì vị trí của Hồng Kông Trung Quốc chỉ là 132. Họ nằm trong những đội tuyển yếu nhất châu lục. Trong lịch sử, chưa một lần Hồng Kông Trung Quốc được dự VCK Cúp châu Á. Đó là lý do Việt Nam đã dễ dàng áp đặt thế trận tấn công. Trong hiệp 1, đội gần như cứ sút là vào.

Màn phô diễn sức mạnh của thầy trò HLV Giustozzi bắt đầu từ phút thứ 5 khi Châu Đoàn Phát dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. 1 phút sau, Thịnh Phát tung cú sút lạnh lùng đưa tỷ số lên 2-0. Với thế trận 1 chiều, Việt Nam tạo ra khoảng cách tới 5-0 sau khi khép lại 20 phút đầu.

Sang hiệp 2, sức công của Việt Nam vẫn tốt. Tuy nhiên, Hồng Kông Trung Quốc đã phòng ngự tốt hơn. Không những thế, họ còn có bàn thắng danh dự ngay đầu hiệp 2. Kể từ đó, quyết tâm của Hồng Kông Trung Quốc tăng lên và họ đã chơi quyết liệt.

549654431-1118453893821856-7244047218948465469-n.jpg

Song thay vì tạo thêm sóng gió về khung thành Việt Nam, họ lại bị đuổi người với pha vào bóng quá mức cần thiết. Nhờ lợi thế về quân số, Việt Nam đã dễ dàng ghi thêm bàn thắng đưa cách biệt lên 7-1. Từ Minh Quang nhận bóng ngoài vòng cung và tung cú đá sệt làm tung góc lưới. Theo luật, đội bị đuổi người sẽ có đủ quân số sau bàn thua này.

Khá bất ngờ là sau đó, Hồng Kông Trung Quốc lại chọn cách chơi power-play. Họ khiến Việt Nam không còn tấn công áp đảo như trước nhưng thay vì ghi thêm bàn thì Hồng Kông Trung Quốc lại bị Việt Nam chọc thủng lưới thêm 2 lần. Công Viên dễ dàng đưa bóng vào lưới trống trong khi ở giây cuối, Minh Quang tung cú đá hiểm ấn định tỷ số 9-1.

Với kết quả 9-1, Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua tiến vào vòng chung kết cúp châu Á. 2 đối thủ còn lại của thầy trò HLV Giustozzi là Trung Quốc và Lebanon. Các trận đấu lần lượt diễn ra vào các ngày 24 và 26/9.

Đặng Lai
#futsal Việt Nam #Asian Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #futsal #hồ Văn Ý #Châu Đoàn Phát

Xem thêm

Cùng chuyên mục