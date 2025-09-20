ĐT futsal Việt Nam ghi tới 9 bàn ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2026

TPO - Trong trận đấu vừa diễn ra tại vòng loại Cúp châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đã vùi dập Hồng Kông Trung Quốc tới 9-1. Thầy trò HLV Giustozzi đã khởi đầu rất tốt trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng chung kết.

Hồng Kông Trung Quốc chơi power-play giúp Việt Nam dễ dàng ghi bàn

Việt Nam mạnh vượt trội đối thủ. Nếu như Việt Nam đứng thứ 26 thế giới, đứng thứ 4 châu Á thì vị trí của Hồng Kông Trung Quốc chỉ là 132. Họ nằm trong những đội tuyển yếu nhất châu lục. Trong lịch sử, chưa một lần Hồng Kông Trung Quốc được dự VCK Cúp châu Á. Đó là lý do Việt Nam đã dễ dàng áp đặt thế trận tấn công. Trong hiệp 1, đội gần như cứ sút là vào.

Màn phô diễn sức mạnh của thầy trò HLV Giustozzi bắt đầu từ phút thứ 5 khi Châu Đoàn Phát dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. 1 phút sau, Thịnh Phát tung cú sút lạnh lùng đưa tỷ số lên 2-0. Với thế trận 1 chiều, Việt Nam tạo ra khoảng cách tới 5-0 sau khi khép lại 20 phút đầu.

Sang hiệp 2, sức công của Việt Nam vẫn tốt. Tuy nhiên, Hồng Kông Trung Quốc đã phòng ngự tốt hơn. Không những thế, họ còn có bàn thắng danh dự ngay đầu hiệp 2. Kể từ đó, quyết tâm của Hồng Kông Trung Quốc tăng lên và họ đã chơi quyết liệt.

Song thay vì tạo thêm sóng gió về khung thành Việt Nam, họ lại bị đuổi người với pha vào bóng quá mức cần thiết. Nhờ lợi thế về quân số, Việt Nam đã dễ dàng ghi thêm bàn thắng đưa cách biệt lên 7-1. Từ Minh Quang nhận bóng ngoài vòng cung và tung cú đá sệt làm tung góc lưới. Theo luật, đội bị đuổi người sẽ có đủ quân số sau bàn thua này.

Khá bất ngờ là sau đó, Hồng Kông Trung Quốc lại chọn cách chơi power-play. Họ khiến Việt Nam không còn tấn công áp đảo như trước nhưng thay vì ghi thêm bàn thì Hồng Kông Trung Quốc lại bị Việt Nam chọc thủng lưới thêm 2 lần. Công Viên dễ dàng đưa bóng vào lưới trống trong khi ở giây cuối, Minh Quang tung cú đá hiểm ấn định tỷ số 9-1.

Với kết quả 9-1, Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua tiến vào vòng chung kết cúp châu Á. 2 đối thủ còn lại của thầy trò HLV Giustozzi là Trung Quốc và Lebanon. Các trận đấu lần lượt diễn ra vào các ngày 24 và 26/9.