Việt Nam đè bẹp tuyển futsal Trung Quốc tại vòng loại Cúp châu Á

TPO - Trong trận vòng loại Cúp châu Á 2026 vừa kết thúc ở bảng E, đội tuyển Việt Nam đã vùi dập chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 7-2. Đội đã tiến một bước dài tới mục tiêu giành vé dự VCK.

Đa Hải đưa cách biệt lên 4-0 cho Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Trung Quốc với quyết tâm giành chiến thắng. Đối thủ mạnh hơn Hồng Kông Trung Quốc nhưng nhìn chung vẫn yếu hơn các học trò của HLV Diego Giustozzi. Do vậy mà Việt Nam đã dễ dàng áp đảo đối thủ ngay từ khi bắt đầu trận đấu.

Dù vậy, ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể tin rằng tuyển Việt Nam chỉ cần 3 phút đầu để dẫn 3-0. Tuyển futsal Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 1. Đúng 1 phút sau, Ngọc Ánh đưa cách biệt lên 2-0 và phút thứ 3, tỷ số là 3-0.

Đội tuyển Trung Quốc choáng váng sau những bàn thua chóng vánh. Họ bắt đầu cầm bóng nhiều và dàn xếp tấn công nhưng các pha bóng của chủ nhà thiếu đột biến. Thay vào đó, họ chỉ có thể chuyền qua chuyền lại và dứt điểm vô hại.

Tới phút thứ 10, từ pha bóng lúng túng của cầu thủ áo đỏ, Đa Hải đã lấy bóng và cứa lòng vào góc thấp ghi bàn thứ tư cho Việt Nam. Kết quả này gần như chắc chắn đảm bảo chiến thắng cho Việt Nam. Tuy nhiên khi mà Trung Quốc quá yếu đuối, các cầu thủ áo trắng vẫn dễ dàng làm chủ thế trận.

Những đường ban bật, đan bóng đẹp mắt và ăn khớp với nhau của Việt Nam khiến đội chủ nhà chỉ biết chống đỡ. Nếu thủ môn của họ không xuất sắc, Trung Quốc đã nhận thêm những bàn thua ở hiệp 1. Nhưng rồi tới phút 15, bàn thứ 5 cũng tới với pha lập công của Gia Hưng khi anh đệm bóng dễ dàng từ đường chuyền của Ngọc Ánh.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên chậm rãi hơn. Trung Quốc với lợi thế sân nhà nỗ lực đẩy cao mặt trận tấn công. Tuy nhiên, họ quá yếu đuối để có thể gây ra nhiều sức ép lên phía khung thành Việt Nam. Trong khi đó, các cầu thủ áo trắng ghi thêm 2 bàn nữa để nâng tỷ số lên 7-0. Những phút cuối cùng khi Việt Nam thả lỏng, Trung Quốc gỡ lại 2 bàn danh dự, khép lại trận đấu với cách biệt mênh mông 2-7.

Như vậy sau 2 trận đã đấu, đội tuyển futsal Việt Nam đã có 6 điểm. Đội sẽ bước vào trận chung kết bảng E với Lebanon vào ngày 26/9 tới. Đội thắng sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng cùng vé dự VCK.