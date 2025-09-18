Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng tụt bậc trên BXH FIFA

Đặng Lai

TPO - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dựa trên kết quả thi đấu của các đội tuyển trong đợt FIFA Days đầu tháng 9 vừa qua. Không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt hạng so với trước đó.

viet-nam.jpg

Trong tháng 9, nếu như rất nhiều đội tuyển trên thế giới thi đấu giao hữu hoặc các trận chính thức thì Việt Nam chỉ đấu tập với Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội. Việt Nam không tăng hay giảm điểm nhưng vẫn tụt bậc. Từ 113, vị trí mới nhất của đội là 114 thế giới, giảm 1 bậc so với bảng xếp hạng cũ. Lý do vì các đội tuyển khác đã tích điểm nhờ những kết quả tốt tại loạt FIFA Days vừa qua.

Việt Nam đã bị Lybia vượt mặt. Đội tuyển châu Phi vừa lên thứ 112 thế giới đồng thời đẩy các đối thủ lân cận như Lebanon và Việt Nam xuống. Hiện tại, Zambia cũng đã áp sát Việt Nam với thứ hạng 115 và chỉ còn cách Việt Nam 3 điểm. Nếu như không thể giành được các kết quả tốt ở loạt trận tháng 10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục tụt hạng.

Malaysia-FA-Malaysia-1-11-1024x576.jpg
Malaysia là đội được cộng nhiều điểm nhất Đông Nam Á

Đông Nam Á, Malaysia nhích 2 bậc sau khi tích 9,75 điểm nhờ các chiến thắng trước Palestine và Lebanon. Trong khi đó, dù có được thêm 3,39 điểm nhưng Indonesia vẫn tụt 1 bậc để đứng thứ 119 thế giới. Lý do vì các đội phía dưới được cộng nhiều điểm hơn. Dẫn đầu khu vực vẫn là Thái Lan. Đội tuyển này thắng 1 và thua 1 trong tháng 9, đứng thứ 101 thế giới.

Tốp 10 Thế giới chứng kiến nhiều thay đổi lớn. Argentina đã mất vị trí dẫn đầu sau trận thua ở vòng loại World Cup 2026. Lúc này họ chỉ đứng thứ 3 thế giới, mất vị trí số 1 vào tay Tây Ban Nha, trong khi Pháp cũng vừa lên đứng thứ 2 thế giới.

Brazin vừa thua Bolivia nên đã mất vị trí thứ 5 vào tay Bồ Đào Nha. Đội tuyển Đức cũng chứng kiến cú tụt hạng lớn khi bật bãi khỏi Tốp 10 vì đã thua Slovakia ở loạt trận vòng loại World Cup 2026.

ff.jpg
10 đội tuyển dẫn đầu BXH FIFA
Đặng Lai
#Bảng xếp hạng FIFA #Việt Nam #FIFA Days #đội tuyển quốc gia #World Cup 2026 #bảng xếp hạng #Thái Lan #Indonesia #Kim Sang Sik

Xem thêm

Cùng chuyên mục