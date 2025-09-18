Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng tụt bậc trên BXH FIFA

TPO - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dựa trên kết quả thi đấu của các đội tuyển trong đợt FIFA Days đầu tháng 9 vừa qua. Không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt hạng so với trước đó.

Trong tháng 9, nếu như rất nhiều đội tuyển trên thế giới thi đấu giao hữu hoặc các trận chính thức thì Việt Nam chỉ đấu tập với Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội. Việt Nam không tăng hay giảm điểm nhưng vẫn tụt bậc. Từ 113, vị trí mới nhất của đội là 114 thế giới, giảm 1 bậc so với bảng xếp hạng cũ. Lý do vì các đội tuyển khác đã tích điểm nhờ những kết quả tốt tại loạt FIFA Days vừa qua.

Việt Nam đã bị Lybia vượt mặt. Đội tuyển châu Phi vừa lên thứ 112 thế giới đồng thời đẩy các đối thủ lân cận như Lebanon và Việt Nam xuống. Hiện tại, Zambia cũng đã áp sát Việt Nam với thứ hạng 115 và chỉ còn cách Việt Nam 3 điểm. Nếu như không thể giành được các kết quả tốt ở loạt trận tháng 10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục tụt hạng.

Malaysia là đội được cộng nhiều điểm nhất Đông Nam Á

Ở Đông Nam Á, Malaysia nhích 2 bậc sau khi tích 9,75 điểm nhờ các chiến thắng trước Palestine và Lebanon. Trong khi đó, dù có được thêm 3,39 điểm nhưng Indonesia vẫn tụt 1 bậc để đứng thứ 119 thế giới. Lý do vì các đội phía dưới được cộng nhiều điểm hơn. Dẫn đầu khu vực vẫn là Thái Lan. Đội tuyển này thắng 1 và thua 1 trong tháng 9, đứng thứ 101 thế giới.

Tốp 10 Thế giới chứng kiến nhiều thay đổi lớn. Argentina đã mất vị trí dẫn đầu sau trận thua ở vòng loại World Cup 2026. Lúc này họ chỉ đứng thứ 3 thế giới, mất vị trí số 1 vào tay Tây Ban Nha, trong khi Pháp cũng vừa lên đứng thứ 2 thế giới.

Brazin vừa thua Bolivia nên đã mất vị trí thứ 5 vào tay Bồ Đào Nha. Đội tuyển Đức cũng chứng kiến cú tụt hạng lớn khi bật bãi khỏi Tốp 10 vì đã thua Slovakia ở loạt trận vòng loại World Cup 2026.