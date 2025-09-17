HLV Vũ Hồng Việt giải thích tại sao Thép Xanh Nam Định sử dụng dàn cầu thủ ngoại trong trận thắng Ratchaburi

TPO - Thép Xanh Nam Định đã đánh bại Ratchaburi với tỷ số 3-1 trong một trận đấu sử dụng tới 11 cầu thủ ngoại (9 đá chính và 2 vào sân từ ghế dự bị) cùng với 1 Việt kiều. HLV Vũ Hồng Việt nói rằng điều này là có lý do.

Sau chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi và vươn lên dẫn đầu bảng F AFC Champions League Two 2025/26 cùng đội bóng Nhật Bản Gamba Osaka, HLV Vũ Hồng Việt vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói rằng Thép Xanh Nam Định đã may mắn.

"Trận đấu hôm nay thực sự hay với chất lượng chuyên môn cao, khi cả hai đội đều chơi tấn công và cống hiến những đường bóng đẹp", chiến lược gia 46 tuổi bình luận, "Tuy vậy, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng và có một khởi đầu tốt ở đấu trường châu lục.

Thép Xanh Nam Định cũng cần phải cải thiện nhiều điều. Ví dụ như bàn thua đến từ sự chủ quan, khi các cầu thủ đánh mất sự tập trung sau 3 bàn ghi được. Đã không có cầu thủ ra can thiệp hoặc ra rất chậm khi ngăn cản quả tạt từ biên. Chúng tôi sẽ phải cải thiện nhằm hạn chế bàn thua tương tự, đồng thời nâng cao thể lực, bởi những phút cuối các cầu thủ của tôi có nhiều cơ hội phản công nhưng có lẽ họ đã thấm mệt nên để tình huống trôi qua đáng tiếc".

Lý giải về việc chiêu mộ rất nhiều ngoại binh, sau đó tung ra đội hình xuất phát với 9 cầu thủ ngoại, 1 Việt kiều và chỉ có 1 cầu thủ nội, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Thép Xanh Nam Định phải thi đấu ở 4 mặt trận mùa này, vậy nên cần một đội hình có chiều sâu. Hơn nữa chúng tôi cũng không có lực lượng nội binh đủ dày, nên buộc phải khỏa lấp bằng các cầu thủ ngoại.

Chúng tôi đã tận dụng việc AFC Champions Two không hạn chế ngoại binh để chú trọng tăng cường cầu thủ ngoại. Tuy nhiên tôi sẽ có tính toán cho từng trận, từng đối thủ để duy trì sự cân bằng và mọi cầu thủ đều phát huy hết khả năng".

Cũng theo HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu hôm nay các cầu thủ đều thi đấu nỗ lực và chơi tốt. Những cái tên ông đánh giá cao gồm Caio Cesar, Percy Tau, Mitchell Dijks và Brenner. "Riêng với Percy Tau, tiếp tục chơi tốt như hôm nay tôi sẽ nghĩ đến việc sử dụng cậu ấy ở mặt trận V.League", ông cho biết.

Caio Cesar, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chia sẻ: "Tôi rất vui với bàn thắng ghi được. Tôi đã thích nghi với vị trí mới mang tính tấn công hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng như các đồng đội cảm thấy hạnh phúc với kết quả và hy vọng đây sẽ là động lực để chúng tôi tiến xa.

Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận và chuyển hóa tốt các cơ hội thành bàn thắng. Về Percy, cậu ấy đã thể hiện đẳng cấp của cầu thủ lớn và sự tham gia của cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng trong việc theo đuổi mục tiêu cao ở mọi đấu trường. Tôi cảm thấy may mắn khi được chơi cùng Percy".