Thể thao

Google News

Vì sao UEFA phải lên tiếng khi Lamine Yamal chấn thương?

Đặng Lai

TPO - Từ đợt tập trung FIFA Days vào đầu tháng 9 mà giữa ĐT Tây Ban Nha và Barcelona đã phát sinh mâu thuẫn. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau khi biết Lamine Yamal dính chấn thương. Mới đây, UEFA đã phải lên tiếng nhằm làm dịu tình hình.

barca.jpg

Cụ thể, Yamal bị phát hiện gặp vấn đề ở vùng xương mu sau khi trở về từ đợt tập trung cùng ĐTQG. HLV Hansi Flick tố cáo đội ngũ y tế ĐT Tây Ban Nha đã ép Yamal phải tiêm thuốc giảm đau dù cầu thủ này cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, HLV Luis de la Fuente khẳng định “không có cầu thủ nào gặp vấn đề nghiêm trọng khi ông cầm quân ở ĐTQG”.

Cả hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau. Theo tờ Sport, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) khẳng định Barca đã được thông báo đầy đủ mọi thông tin về chấn thương của Yamal. Ngay trước các trận gặp Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, các bác sĩ đã hỏi Yamal. "Quyết định có đá trận thứ 2 hay không là do chính cầu thủ này tự đưa ra", phía RFEF khẳng định.

Đáp lại, Barca chỉ trích RFEF vô trách nhiệm. Họ nhấn mạnh rằng với một cầu thủ trẻ như Yamal, các bác sĩ phải có tư vấn và phải quyết định thay anh, dựa trên sức khỏe của anh chứ không nên để cầu thủ 18 tuổi tự quyết.

111.jpg
Barca tố ĐT Tây Ban Nha ép Yamal tiêm thuốc giảm đau

Động thái chỉ trích lẫn nhau giữa Barca và RFEF khiến UEFA phải vào cuộc. Mới đây, chủ tịch Ceferin đã lên tiếng về vụ việc này. Ông kêu gọi các bên phải "có hành động để bảo vệ sức khỏe của cầu thủ", đồng thời cảnh báo rằng lịch thi đấu dày đặc đang khiến thể lực cầu thủ đi đến giới hạn.

Ông Ceferin cho biết: "Sự hợp tác của chúng tôi với FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) phản ánh trách nhiệm chung của chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe của cầu thủ và củng cố nền tảng của môn thể thao. Khi nhu cầu đối với cầu thủ ngày càng tăng, việc hợp tác với các Liên đoàn quốc gia, giải đấu, CLB và cầu thủ để tìm ra giải pháp cân bằng cho tương lai của môn thể thao này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng lịch đã đạt đến điểm tới hạn".

Chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm chính nhưng thực tế là Yamal đang phải nhận đủ. Sau khi trở về CLB chủ quản, anh đã không thể tập luyện bình thường và quá trình hồi phục của anh đang được theo dõi chặt chẽ. Tiền đạo này đã ngồi ngoài ở trận Barcelona vùi dập Valencia 6-0 cuối tuần qua. Khả năng ra sân của anh trước Newcastle ở Champions League rạng sáng 19/9 đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Đặng Lai
