Thể thao

Google News

Yamal hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì xúc phạm người lùn

Kiều Khanh

TPO - Lamine Yamal hứng chịu những lời chỉ trích thậm tệ vì thuê một nhóm người lùn biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật

new-project-2025-07-14t175031-4060-4089-1752490465.jpg
Yamal và những người thân trong tiệc sinh nhật.

Ngôi sao tuổi teen của Barcelona, Lamine Yamal, đang phải đối mặt với nguy cơ bị kiện sau khi được cho là đã thuê những người lùn biểu diễn tại tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cầu thủ bóng đá này đã tổ chức sinh nhật vào cuối tuần qua, một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao.

Mặc dù việc sử dụng điện thoại di động bị cấm trong địa điểm tổ chức tiệc, nhưng những hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người thấp bé đến dự tiệc, nhanh chóng lan truyền và gây ra làn sóng phản đối dữ dội cho ngôi sao trẻ của Barcelona.

Những hình ảnh này đã khiến Hiệp hội Người mắc chứng loạn sản sụn và các chứng loạn sản xương khác (ADEE) của Tây Ban Nha vô cùng phẫn nộ, họ lên án Yamal, cáo buộc anh lợi dụng sự khuyết tật của người khác để mua vui. Họ hiện đang đe dọa sẽ có hành động pháp lý và xã hội chống lại cầu thủ này, người được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới.

yamal-1752498061-5156-1752498206.jpg
Nhóm người lùn đến biểu diễn trong tiệc sinh nhật của Yamal.

Trong một tuyên bố, ADEE cho biết hành động của Yamal là "không thể chấp nhận được" vì chúng "duy trì định kiến, thúc đẩy sự phân biệt đối xử và làm suy yếu hình ảnh và quyền của những người mắc chứng loạn sản xương hoặc loạn sản xương khác, cũng như tất cả những người khuyết tật".

ADEE cho biết vấn đề không chỉ xảy ra với cầu thủ Barcelona, mà còn là vấn đề của xã hội. Một thành viên của Liên đoàn Người khuyết tật Thể chất và Hữu cơ Tây Ban Nha (COCEMFE), tuyên bố rằng họ đang nỗ lực xóa bỏ văn hóa coi thường người lùn.

Carolina Puente, chủ tịch ADEE, phát biểu: "Thật không thể chấp nhận được khi trong thế kỷ 21, những người lùn vẫn tiếp tục bị lợi dụng để mua vui tại các bữa tiệc riêng tư, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi những vụ việc này liên quan đến những người của công chúng như Lamine Yamal.

Phẩm giá và quyền lợi của cộng đồng chúng ta không phải là trò giải trí cho bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Yamal trưởng thành từ học viện La Masia của Barcelona trước khi ra mắt đội một ở tuổi 15. Anh trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân trong màu áo Barcelona trong giai đoạn sau của mùa giải 2023/24.

Yamal đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể từ khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên khoác áo đội một Barcelona, anh đã giành được ba danh hiệu quốc nội, bao gồm giải La Liga, Copa del Rey và Supercopa.

Kiều Khanh
#Lamine Yamal #Barcelona #chỉ trích #sinh nhật #người lùn #bóng đá trẻ #EURO 2024 #La Liga #đời sống cầu thủ #xã hội phản đối

