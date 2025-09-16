Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội FC chia tay HLV Nhật Bản

TPO - Hà Nội FC vừa thông báo sa thải huấn luyện viên Makoto Teguramori. Như vậy sau chưa đầy 1 mùa giải gắn bó, nhà cầm quân Nhật Bản đã mất việc.

548108195-1094202429491218-1196894146631636916-n.jpg

CLB Hà Nội xác nhận: “Ngày 16/9/2025, sau quá trình làm việc và trao đổi, CLB Bóng đá Hà Nội đã quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. CLB Hà Nội ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Makoto Teguramori vì những nỗ lực, cống hiến trong suốt thời gian đồng hành cùng đội bóng Thủ đô.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, BLĐ CLB Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật tại CLB Hà Nội”.

Việc chia tay Makoto Teguramori là hệ quả của một giai đoạn sa sút kéo dài kể từ đầu mùa giải tới nay. Dù được đầu tư rất kỹ lưỡng, đón về hàng loạt cầu thủ đắt giá cùng dàn nội binh chất lượng nhưng cuối cùng, Hà Nội FC chỉ mang lại thất vọng.

Hà Nội
Hàng công của Hà Nội FC đang gây thất vọng

4 trận đầu tiên ở chiến dịch 2025/26, Hà Nội FC không thắng nổi trận nào. Các thất bại trước Công an TP Hồ Chí Minh, Viettel và Công an Hà Nội khiến đội bóng này bị nghi ngờ năng lực vì phần lớn các đội bóng này được đánh giá ngang cơ Hà Nội FC.

Đặc biệt, trận hòa một trong những đội yếu nhất giải là Hoàng Anh Gia Lai cũng khiến đội bóng thủ đô hứng chịu nhiều áp lực. Do vậy, phương án chia tay ông Makoto Teguramori đã được đưa ra. Đây là động thái rốt ráo của Hà Nội FC trong bối cảnh họ muốn trở lại nhanh chóng để theo đuổi cuộc đua vô địch LPBank V.League 1-2025/26. Năm nay kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Nội FC nên chắc chắn họ muốn những danh hiệu để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này.

Vụ sa thải thanh tiếp tục cho thấy Hà Nội FC không có duyên với các huấn luyện viên Nhật Bản. Trước đó, ông Iwamasa Daiki cũng phải dứt áo rời đi sau một giải đoạn ngắn gắn bó.

Đặng Lai
